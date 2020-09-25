https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577794073.html

МИД заявил о политической подоплеке инцидента с Навальным

Сокрытие Германией данных о бутылке с якобы следами химикатов, вывезенной из гостиницы в Томске, говорит о политической подоплеке истории с российским блогером... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T20:16

2020-09-25T20:16

2020-09-25T20:16

госпитализация алексея навального

россия

бундесвер германии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

москва

германия

берлин (город)

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Сокрытие <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> данных о бутылке с якобы следами химикатов, вывезенной из гостиницы в <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томске</a>, говорит о политической подоплеке истории с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявили в МИД РФ."Факт сокрытия немецкой стороной информации о бутылке с будто бы следами высокотоксичных химикатов, изъятой в нарушение уголовно-процессуальных процедур окружением А.Навального из гостиничного номера в г.Томск, и последующий несанкционированный вывоз этого предмета в ФРГ сигнализирует о политической подоплеке всей этой истории", - говорится в сообщении.По данным МИД РФ, "такие "улики" весьма сомнительны с юридической точки зрения". "Из этой же "серии" и то, как по-дилетантски с точки зрения "химии" и токсикологии все это было преподнесено в видеоматериалах – все задействовавшиеся соратники А.Навального, представители <a href="http://ria.ru/organization_Bundesver_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">Бундесвера</a> и немецкие медики без обязательных в таких случаях защитных средств", - добавили в ведомстве.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577793650.html

https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577791825.html

Igor Rod'ko МИД в бутылку полез. 20

4

россия

москва

германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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