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https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577793650.html
МИД заявил об "удивительных вещах на грани фантастики" в деле Навального
Невредимость окружавших Алексея Навального, которого, как утверждают на Запада, "отравили", в МИД РФ назвали "удивительной вещью на грани фантастики". РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T20:04
2020-09-25T20:08
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
москва
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Невредимость окружавших <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, которого, как утверждают на Запада, "отравили", в МИД РФ назвали "удивительной вещью на грани фантастики"."Есть вопросы и в отношении вполне себе нормального самочувствия окружавших "отравленного" А. Навального людей в гостинице, в аэропорту и на борту самолета, которые по логике должны были бы серьезно пострадать. Однако этого не произошло, видимо, тоже по какому-то счастливому стечению обстоятельств. Словом, везде происходили удивительные вещи на грани фантастики", - говорится в сообщении российского дипведомства.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577791825.html
https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577792787.html
Они не пострадали, потому что строго выполняли рекомендации Роспотребнадзора, были в масках и перчатках, что тут непонятного?
48
А поделиться "фантастикой" с благодарной паствой свидетелей вставания с колен?
39
17
россия
москва
германия
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, москва, германия, берлин (город), в мире

МИД заявил об "удивительных вещах на грани фантастики" в деле Навального

20:04 25.09.2020 (обновлено: 20:08 25.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПортрет Алексея Навального у здания клиники "Шарите" в Берлине
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Невредимость окружавших Алексея Навального, которого, как утверждают на Запада, "отравили", в МИД РФ назвали "удивительной вещью на грани фантастики".
"Есть вопросы и в отношении вполне себе нормального самочувствия окружавших "отравленного" А. Навального людей в гостинице, в аэропорту и на борту самолета, которые по логике должны были бы серьезно пострадать. Однако этого не произошло, видимо, тоже по какому-то счастливому стечению обстоятельств. Словом, везде происходили удивительные вещи на грани фантастики", - говорится в сообщении российского дипведомства.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 19:24
МИД увидел признаки постановки в деле Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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МИД заявил, что ОЗХО превысила свои полномочия в деле Навального
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФМоскваГерманияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Они не пострадали, потому что строго выполняли рекомендации Роспотребнадзора, были в масках и перчатках, что тут непонятного?
25 сентября, 20:08
Gloomy HumoristGloomy Humorist
2401005
А поделиться "фантастикой" с благодарной паствой свидетелей вставания с колен?
25 сентября, 20:06
Василий КнуттВасилий Кнутт
4000134
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