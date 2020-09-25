https://ria.ru/20200925/natsproekty-1577795148.html

Александр Никитин: Тамбовщина реализует нацпроекты вопреки пандемии

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин после своего переизбрания на пост главы региона рассказал РИА Новости о том, что побудило его... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T20:50

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тамбовская область

александр никитин

тамбовская область

тамбовский район

тамбов

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<em>Глава администрации Тамбовской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Nikitin_2/" target="_blank" data-auto="true">Александр Никитин</a> после своего переизбрания на пост главы региона рассказал РИА Новости о том, что побудило его баллотироваться на второй срок, с какими результатами регион заканчивает эту пятилетку и переходит к следующей, и не помешала ли реализации национальных проектов пандемия.</em><strong>— Александр Валерьевич, жители <a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовской области</a> избрали Вас губернатором 13 сентября 2015 года, но фактически Вы возглавляете регион с мая 2015 года, то есть уже больше пяти лет. Что Вы считаете главным для себя за весь прошедший период?</strong>— Пять лет назад я поделился с тамбовчанами своими представлениями о том, какие обновления необходимы региону, о вызовах, стоявших перед нами, о проблемах, которые всех беспокоили. Это и отсутствие мест в детских садах, потребность в строительстве новых школ, реконструкции и капитальном ремонте старых. Это застой в промышленности, необходимость создания новой социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры, рабочих мест в экономике . Мы решали эти задачи последовательно, с прицелом на перспективу. С тех пор у нас появились одни из лучших в стране детские сады и школы, современные спортивные комплексы, дома культуры, Перинатальный центр, новые развязки и дороги, благоустраиваются города и посёлки.В приоритете — выполнение обязательств перед людьми: по зарплатам, пособиям, улучшению качества жизни. Бюджет у нас социально ориентированный. За последние пять лет расходы на социальную сферу выросли на 5,5 миллиарда рублей. Значительно улучшилось качество медицинской помощи, изменились к лучшему условия в сфере образования, в том числе в сельской местности. Большую отдачу мы видим от проекта "Народная инициатива" в каждом муниципалитете. Двести миллионов рублей направлено в этом году из областного бюджета на реализацию более чем 600 инициатив. Каждый проект — небольшой по стоимости, но в целом по региону эффект — колоссальный. За пять лет это более двух с половиной тысяч проектов! Улучшение жизни людей – была и есть главная задача власти, и мы стараемся ее выполнять, несмотря ни на какие объективные условия.<strong>— Какую роль в развитии региона сыграла реализация национальных проектов?</strong>— В прошлом году мы доказали, что можем успешно работать в рамках реализации нацпроектов. По всем направлениям область не получила от федеральных министерств ни одного замечания, а по многим проектам — только благодарности и высокие отметки. Благодаря реализации национальных проектов, в 2019 году инфраструктура региона пополнилась 16 объектами. Достигнуты многие общественно-значимые результаты и положительные социальные эффекты: по профилактике заболеваемости, по увеличению продолжительности жизни, доступности дошкольного образования, обеспеченности жителей области спортивными объектами и жильем. На текущий год на реализацию проектов предусмотрено более 9 миллиардов рублей, и это к прошлому году — плюс 30%. Так что новых объектов планируется еще больше. Будет обеспечен ввод в строй 7 детских садов на 910 мест, школы инновационной направленности на 825 мест, крупного физкультурно-оздоровительного комплекса, 6 ФАПов, Социального МФЦ.Кроме того, идет рекультивация одного из мусорных полигонов. Развивается дорожная инфраструктура, проводится благоустройство более 180 дворов и 116 общественных территорий. Отмечу, что по данным позициям область идет с опережением графика и находится в числе топ-регионов, как и в прошлом году. Где-то работы находятся уже в завершающей стадии. До конца года в регионе планируется открыть 7 детских садов, начато строительство еще двух, в <a href="http://ria.ru/location_Tambov/" target="_blank" data-auto="true">Тамбове</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tambovskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовском районе</a>. Открыт первый в Тамбовской области Центр цифрового образования детей "IT-куб". В сельских школах области завершен ремонт спортзалов и 42 центров образования "Точка роста". В медицинские организации приобретено около 100 единиц оборудования.Уже на данный момент достигнута 98%-ая доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, выполнен показатель по доле детей, обеспеченных дополнительным образованием и охваченных профилактическими осмотрами. Перевыполнены показатели по уровню обеспеченности граждан спортивными сооружениями, по охвату мобильной медицинской помощью, по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт, а также по объему экспорта в АПК.Подчеркну, что на достижение национальных целей сегодня направлены ресурсы всей системы управления Тамбовской области, что позволяет решать многие вопросы, наиболее значимые для населения.<strong>— Удалось ли справиться с новым вызовом – пандемией? Не отразились ли сложности, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции, на реализации нацпроектов в регионе?</strong>— Во многом заделы, созданные за истекшие пять лет, позволили нам мобилизоваться перед ударом пандемии. Исходя из эпидемиологической ситуации в области, было принято решение не прерывать реализацию национальных проектов. Ситуация по их исполнению в целом позитивная. На текущий момент уровень освоения бюджетных средств составляет 48,5%, что выше среднероссийского показателя. Практически все средства освоены по национальным проектам "Культура", "Малое и среднее предпринимательство". Также, в так называемой "зеленой зоне", где уровень освоения выше, чем по России, находятся в регионе национальные проекты "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Дороги", "Производительность труда и поддержка занятости". По оценке и прогнозу кассовых выплат на конец сентября исполнение достигнет отметки 70%.Практически все средства, более 90%, на сегодня уже законтрактованы. Остались в основном дополнительные объекты или объемы, связанные с увеличением поддержки региона из федерального бюджета, и все они будут завершены в ближайшее время.Особенно приятно получить высокую оценку проделанной работы на федеральном уровне. Накануне выборов с визитом в нашей области побывал полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. Он отметил, что, несмотря на трудности во время пандемии, Тамбовская область показала высокие темпы роста в промышленном производстве, привлечении инвестиций, реализации национальных проектов и выполнении социальных обязательств и выразил уверенность, что область и далее будет эффективно справляться с поставленными задачами. И уже на инаугурации Игорь Олегович сказал много теплых слов, так что я благодарен ему за поддержку наших начинаний.<strong>— Новые вызовы требуют все больше усилий, а федеральный центр от глав регионов - все больше ответственности. Насколько сложно было принять решение баллотироваться на второй срок?</strong>— Есть масштабные, но вполне реальные планы в инвестиционной политике, по развитию промышленного производства, экспорту продукции АПК, есть несколько серьезных проектов в экономике, которые еще не завершены. Но речь идет не только об экономических перспективах. Вот, к примеру, для меня как для члена федерального оргкомитета по проведению в России 150-летнего юбилея Сергея Рахманинова важно, чтобы Тамбовская область стала одним из центров проведения праздничных мероприятий в стране. Недавно к нам с рабочим визитом приезжала заместитель министра культуры Алла Манилова. В ходе нашей встречи мы обсудили подготовку к Году Рахманинова и планы по развитию его родового гнезда, музея-усадьбы "Ивановка". Алла Юрьевна подтвердила, что Тамбовщина сыграет одну из ведущих ролей в праздновании юбилея всемирно известного пианиста и композитора, поэтому стартовое мероприятие по подготовке к этому событию состоялось именно в нашем регионе.Многие запланированные, но еще не реализованные задачи и побудили меня баллотироваться на второй срок. Кроме того, вдохновила поддержка тамбовчан, которую я ощущаю и через обратную связь в социальных сетях, и при личном общении. Знаете, за последние месяцы я побывал во многих городах и районах области, на многих предприятиях и в фермерских хозяйствах, на строящихся объектах, пообщался с сотнями волонтеров, оказывающих помощь землякам в период пандемии. Надо же контролировать государственные средства, вкладываемые в социальную сферу и экономику области, в том числе и благодаря национальным проектам, а также подбадривать всех, кто в это непростое время добровольно помогает окружающим. И я выслушал много слов благодарности за все, что сделано в области за последнее время, почувствовал реальное понимание и поддержку людей, поэтому уверен в правильности выбранного пути. И главное, конечно, — это поддержка со стороны президента России Владимира Владимировича Путина, которую он выразил мне в личной беседе по видеосвязи в начале июня. Слова Владимира Владимировича о необходимости доказать жителям Тамбовской области, что все мои шаги являются верными, просчитанными и эффективными, стали важнейшим напутствием и мощнейшим стимулом в работе. Его пожелание успехов бесценно. Уверен, оно определило исход выборов, за что ему — самая искренняя благодарность.<strong>— Сейчас, после выборов, какие слова Вы хотите адресовать жителям области?</strong>— Благодарю всех жителей региона за ответственность, за проявленную электоральную активность. Большое спасибо всем, кто поддержал меня в этот непростой период. Ценю ваше доверие. В этом году из-за объективных обстоятельств, связанных с пандемией, произошло много событий, которые стали для нас большим испытанием — на профессионализм, на умение быстро реагировать на осложняющуюся обстановку, находить новые эффективные решения. Думаю, что мы справились со всеми вызовами именно потому, что работаем вместе. Столь весомая поддержка стала для меня сигналом, что выбран верный курс развития области. В то же время, такой результат – это обязательство и требование ко мне лично, ко всей управленческой системе области работать с еще большей энергией, обеспечивая главный результат – реальное улучшение качества жизни тамбовчан. Так и будет. Перед нами стоит стратегическая задача, поставленная президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным - обеспечить дальнейшую реализацию запланированных национальных проектов, и именно ей будут посвящены все наши дальнейшие усилия.

https://ria.ru/20200707/1574029921.html

https://ria.ru/20200722/1574741225.html

https://ria.ru/20200924/pozdravlenie-1577707204.html

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тамбовский район

тамбов

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр никитин, тамбовская область, тамбовский район, тамбов