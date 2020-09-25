https://ria.ru/20200925/napadenie-1577796484.html

СМИ сообщили о задержании пяти человек из-за нападения в Париже

Правоохранительные органы задержали еще пять человек в рамках расследования дела о нападении возле бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo,... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T21:46

2020-09-25T21:46

2020-09-25T21:46

charlie hebdo

франция

париж

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы задержали еще пять человек в рамках расследования дела о нападении возле бывшего здания редакции сатирического журнала <a href="https://ria.ru/product_Charlie_Hebdo" target="_blank">Charlie Hebdo</a>, сообщает агентство <a href="https://www.afp.com/en/news-hub" target="_blank" rel="nofollow noopener">Франс Пресс</a>.Ранее прокурор <a href="https://ria.ru/location_Paris" target="_blank">Парижа </a>Реми Эйтс подтвердил задержание двух подозреваемых после нападения. Антитеррористический отдел прокуратуры ведет расследование дела.Нападение c использованием холодного оружия произошло в пятницу днем в 11 округе Парижа, где располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году. В результате нападения были ранены два человека.

https://ria.ru/20200925/napadenie-1577779354.html

франция

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

charlie hebdo, франция, париж, в мире