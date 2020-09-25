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https://ria.ru/20200925/napadenie-1577796484.html
СМИ сообщили о задержании пяти человек из-за нападения в Париже
Правоохранительные органы задержали еще пять человек в рамках расследования дела о нападении возле бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo,... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T21:46
2020-09-25T21:46
charlie hebdo
франция
париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы задержали еще пять человек в рамках расследования дела о нападении возле бывшего здания редакции сатирического журнала <a href="https://ria.ru/product_Charlie_Hebdo" target="_blank">Charlie Hebdo</a>, сообщает агентство <a href="https://www.afp.com/en/news-hub" target="_blank" rel="nofollow noopener">Франс Пресс</a>.Ранее прокурор <a href="https://ria.ru/location_Paris" target="_blank">Парижа </a>Реми Эйтс подтвердил задержание двух подозреваемых после нападения. Антитеррористический отдел прокуратуры ведет расследование дела.Нападение c использованием холодного оружия произошло в пятницу днем в 11 округе Парижа, где располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году. В результате нападения были ранены два человека.
https://ria.ru/20200925/napadenie-1577779354.html
франция
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charlie hebdo, франция, париж, в мире

СМИ сообщили о задержании пяти человек из-за нападения в Париже

21:46 25.09.2020
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© REUTERS / Gonzalo FuentesСпецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 сен – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали еще пять человек в рамках расследования дела о нападении возле бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, сообщает агентство Франс Пресс.
Ранее прокурор Парижа Реми Эйтс подтвердил задержание двух подозреваемых после нападения. Антитеррористический отдел прокуратуры ведет расследование дела.
Нападение c использованием холодного оружия произошло в пятницу днем в 11 округе Парижа, где располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году. В результате нападения были ранены два человека.
Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 17:18
Нападение у бывшего здания Charlie Hebdo в Париже
433014
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