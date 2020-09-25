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В Ростове-на-Дону рецидивист ударил девочку ножом в шею
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после того, как житель Ростова-на-Дону ударил ножом в шею девочку-подростка на детской площадке,... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:32
2020-09-25T17:32
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после того, как житель <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростова-на-Дону</a> ударил ножом в шею девочку-подростка на детской площадке, сообщил журналистам представитель СУСК России по <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>.Инцидент произошел днем 20 сентября на детской площадке в <a href="http://ria.ru/location_Pervomajjskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Первомайском районе</a> Ростова-на-Дону."Мужчина схватил 14-летнюю девочку и нанес ей канцелярским ножом один удар в область шеи", - сказал представитель ведомства, добавив, что подозреваемый был пьян.При этом девочка оказала ему активное сопротивление и смогла убежать. После этого она обратилась в больницу, где ей оказали помощь. В настоящее угрозы ее жизни нет.Подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство". Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.Установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20200923/ubiystvo-1577664034.html
Давно пора вводить правило "третья судимость - вышка" и отменять мораторий. Если с двух раз не понял, то нечего место на шарике занимать.
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ростовская область
ростов-на-дону
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следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

В Ростове-на-Дону рецидивист ударил девочку ножом в шею

17:32 25.09.2020
8727
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в реанимобиле
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в реанимобиле - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после того, как житель Ростова-на-Дону ударил ножом в шею девочку-подростка на детской площадке, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
Инцидент произошел днем 20 сентября на детской площадке в Первомайском районе Ростова-на-Дону.
"Мужчина схватил 14-летнюю девочку и нанес ей канцелярским ножом один удар в область шеи", - сказал представитель ведомства, добавив, что подозреваемый был пьян.
При этом девочка оказала ему активное сопротивление и смогла убежать. После этого она обратилась в больницу, где ей оказали помощь. В настоящее угрозы ее жизни нет.
Подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство". Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
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Следственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
Популярные комментарии
Давно пора вводить правило "третья судимость - вышка" и отменять мораторий. Если с двух раз не понял, то нечего место на шарике занимать.
25 сентября, 17:46
Pavel AndalPavel Andal
1500000
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