https://ria.ru/20200925/napadenie-1577784217.html

В Ростове-на-Дону рецидивист ударил девочку ножом в шею

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после того, как житель Ростова-на-Дону ударил ножом в шею девочку-подростка на детской площадке,... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:32

2020-09-25T17:32

2020-09-25T17:32

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

ростов-на-дону

происшествия

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после того, как житель <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростова-на-Дону</a> ударил ножом в шею девочку-подростка на детской площадке, сообщил журналистам представитель СУСК России по <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>.Инцидент произошел днем 20 сентября на детской площадке в <a href="http://ria.ru/location_Pervomajjskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Первомайском районе</a> Ростова-на-Дону."Мужчина схватил 14-летнюю девочку и нанес ей канцелярским ножом один удар в область шеи", - сказал представитель ведомства, добавив, что подозреваемый был пьян.При этом девочка оказала ему активное сопротивление и смогла убежать. После этого она обратилась в больницу, где ей оказали помощь. В настоящее угрозы ее жизни нет.Подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство". Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.Установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20200923/ubiystvo-1577664034.html

Pavel Andal Давно пора вводить правило "третья судимость - вышка" и отменять мораторий. Если с двух раз не понял, то нечего место на шарике занимать. 15

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ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, ростов-на-дону, происшествия