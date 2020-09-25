https://ria.ru/20200925/muzhchiny-1577742985.html

Отдохнувшая в Турции россиянка удивилась поведению местных мужчин

Россиянка, которая недавно отдохнула в Турции, рассказала в своем блоге в Яндекс.Дзен о поведении местных мужчин и их отношении к женщинам. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T09:46

2020-09-25T09:46

2020-09-25T09:46

туризм

россия

анталия

турция

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Россиянка, которая недавно отдохнула в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, рассказала в своем блоге в <a href="https://zen.yandex.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Яндекс.Дзен</a> о поведении местных мужчин и их отношении к женщинам.Она отметила, что в Турции невозможно остаться без мужского внимания. Она привела в пример прогулку на катере, капитан которого предлагал ей и ее подруге "индивидуальную экскурсию". Однако проверка в одной из соцсетей показала, что у мужчины была жена и двое сыновей.Также женщину удивило и поведение официанта в кафе. Он делал розу из салфетки, пока она с подругой "умирали от голода".Однако, автор статьи нашла и позитивную сторону в таком поведении турецких мужчин: в <a href="http://ria.ru/location_Antalya/" target="_blank" data-auto="true">Анталии</a> ранним утром они не могли найти ни одного такси, чтобы доехать до отеля. В итоге подруга блогерши пошла искать машину, а спустя несколько минут приехала на необычном транспорте: полицейской машине.

https://ria.ru/20200924/grubiyan-1577729106.html

россия

анталия

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анталия, турция