https://ria.ru/20200925/muzhchiny-1577742985.html
Отдохнувшая в Турции россиянка удивилась поведению местных мужчин
Россиянка, которая недавно отдохнула в Турции, рассказала в своем блоге в Яндекс.Дзен о поведении местных мужчин и их отношении к женщинам. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T09:46
2020-09-25T09:46
2020-09-25T09:46
туризм
россия
анталия
турция
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Россиянка, которая недавно отдохнула в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, рассказала в своем блоге в <a href="https://zen.yandex.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Яндекс.Дзен</a> о поведении местных мужчин и их отношении к женщинам.Она отметила, что в Турции невозможно остаться без мужского внимания. Она привела в пример прогулку на катере, капитан которого предлагал ей и ее подруге "индивидуальную экскурсию". Однако проверка в одной из соцсетей показала, что у мужчины была жена и двое сыновей.Также женщину удивило и поведение официанта в кафе. Он делал розу из салфетки, пока она с подругой "умирали от голода".Однако, автор статьи нашла и позитивную сторону в таком поведении турецких мужчин: в <a href="http://ria.ru/location_Antalya/" target="_blank" data-auto="true">Анталии</a> ранним утром они не могли найти ни одного такси, чтобы доехать до отеля. В итоге подруга блогерши пошла искать машину, а спустя несколько минут приехала на необычном транспорте: полицейской машине.
https://ria.ru/20200924/grubiyan-1577729106.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анталия, турция