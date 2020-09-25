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Московские дороги помоют с шампунем
Московские дороги и тротуары тщательно промоют со специальным шампунем в субботу, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства​ Москвы. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:59
2020-09-25T18:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
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москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Московские дороги и тротуары тщательно промоют со специальным шампунем в субботу, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства​ <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."В субботу, 26 сентября, московские дороги и тротуары тщательно промоют со специальным шампунем. Асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, а также прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории будут промыты со специальным шампунем. В недоступных для техники местах мойка будет выполняться вручную комплексными бригадами", - говорится в сообщении.Отмечается, что специальный шампунь используется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. Средство совершенно безопасно, оно не содержит кислот и щелочей и полностью разлагается в почве.
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городское хозяйство москвы, москва, общество

Московские дороги помоют с шампунем

17:59 25.09.2020 (обновлено: 18:00 25.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПромывка дорог и тротуаров с использованием специального моющего средства
Промывка дорог и тротуаров с использованием специального моющего средства - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Московские дороги и тротуары тщательно промоют со специальным шампунем в субботу, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства​ Москвы.
"В субботу, 26 сентября, московские дороги и тротуары тщательно промоют со специальным шампунем. Асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, а также прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории будут промыты со специальным шампунем. В недоступных для техники местах мойка будет выполняться вручную комплексными бригадами", - говорится в сообщении.
Подготовка техники коммунальных служб Москвы - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Пять наивных вопросов специалисту: обслуживание дорог Москвы в холода
Отмечается, что специальный шампунь используется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. Средство совершенно безопасно, оно не содержит кислот и щелочей и полностью разлагается в почве.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваОбщество
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