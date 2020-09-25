https://ria.ru/20200925/moskva-1577786465.html

Московские дороги помоют с шампунем

Московские дороги и тротуары тщательно промоют со специальным шампунем в субботу, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства​ Москвы. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:59

2020-09-25T17:59

2020-09-25T18:00

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городское хозяйство москвы

москва

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Московские дороги и тротуары тщательно промоют со специальным шампунем в субботу, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства​ <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."В субботу, 26 сентября, московские дороги и тротуары тщательно промоют со специальным шампунем. Асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, а также прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории будут промыты со специальным шампунем. В недоступных для техники местах мойка будет выполняться вручную комплексными бригадами", - говорится в сообщении.Отмечается, что специальный шампунь используется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. Средство совершенно безопасно, оно не содержит кислот и щелочей и полностью разлагается в почве.

https://realty.ria.ru/20200917/dorogi-1577332238.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, общество