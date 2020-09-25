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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20200925/mordoviya-1577759392.html
Глава Мордовии осмотрел производственные площадки "Сарансккабель-Оптики"
Глава Мордовии Владимир Волков посетил предприятие "Сарансккабель-Оптика", где на новых площадках реализуется инвестиционный проект по производству трубок из... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:39
2020-09-25T12:39
республика мордовия
владимир волков (политик)
республика мордовия
экономика
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости.</strong> Глава Мордовии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Volkov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Волков</a> посетил предприятие "Сарансккабель-Оптика", где на новых площадках реализуется инвестиционный проект по производству трубок из алюминиевого сплава и симметричных кабелей связи нового поколения, сообщает пресс-служба главы региона.Компания "Сарансккабель-Оптика" является частью холдинга "Оптикэнерго" - одного из лидеров промышленного производства Мордовии."Посещать эти предприятия всегда приятно, потому что знаю, здесь увижу лучшее производство c новыми высокооплачиваемыми рабочими местами. Руководство холдинга нацелено на выпуск конкурентоспособной экспортной высокотехнологичной продукции с использованием новейших мировых технологий", - цитирует пресс-служба слова Волкова.Глава Мордовии отметил, что "Оптикэнерго" при трудоустройстве на свои площадки отдает приоритет высококвалифицированным кадрам – выпускникам вузов, которые составляют 64% от общего числа сотрудников. "Кроме того, совместно с Электромеханическим колледжем здесь реализуют программу дуального обучения. Все это позволяет предприятию оставаться привлекательным для молодых специалистов и подстегивает их стремление получать качественное высшее образование для того, чтобы затем здесь трудоустроиться", - подчеркнул руководитель республики.Он напомнил, что в 2018 году был построен производственный корпус площадью более 5 тысяч квадратных метров, а в 2019 введен в эксплуатацию новый цех, оснащенный самым высокотехнологичным оборудованием. Общий объем инвестиций составил более 600 миллионов рублей собственных средств предприятия. "Введение в строй нового цеха позволило наладить первое в России и на 100% импортозамещающее производство сварных плоскоовальных трубок из многослойного алюминия, которые являются комплектующими в радиаторах всех типов и теплообменниках. Кроме того, здесь изготовляют круглые (а также микроканальные) экструзионные тонкостенные трубки из алюминия и сплавов для испарителей, радиаторов, конвекторов, кондиционеров, а также для производства автокомпонентов", - говорится в сообщении.На предприятии также налажен выпуск симметричных кабелей для цифровых систем передачи данных, в том числе специального назначения в оболочке из негорючего материала, которая позволяет прокладывать кабели в помещениях с большим скоплением людей и по объектам с повышенными требованиями правил пожарной безопасности. Кроме того, здесь производят волоконно-оптические кабели для магистральных и внутризоновых сетей связи, необходимых для реализации программы развития цифровой экономики страны."Реализация проекта в 2019 году позволила увеличить объемы производства предприятия на 11%, за 8 месяцев 2020 года – на 23%. Также благодаря открытию нового цеха в 2019 году здесь были созданы новые рабочие места. Численность сотрудников "Сарансккабель-Оптика" выросла на 57 человек. В декабре 2020 года предприятие планирует запустить вторую производственную линию, которая позволит увеличить объемы выпуска симметричных кабелей", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20200911/mordoviya-1577102398.html
https://ria.ru/20200911/zerno-1577074565.html
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владимир волков (политик), республика мордовия, экономика

Глава Мордовии осмотрел производственные площадки "Сарансккабель-Оптики"

12:39 25.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГлава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Республики Мордовия Владимир Волков - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков посетил предприятие "Сарансккабель-Оптика", где на новых площадках реализуется инвестиционный проект по производству трубок из алюминиевого сплава и симметричных кабелей связи нового поколения, сообщает пресс-служба главы региона.
Компания "Сарансккабель-Оптика" является частью холдинга "Оптикэнерго" - одного из лидеров промышленного производства Мордовии.
"Посещать эти предприятия всегда приятно, потому что знаю, здесь увижу лучшее производство c новыми высокооплачиваемыми рабочими местами. Руководство холдинга нацелено на выпуск конкурентоспособной экспортной высокотехнологичной продукции с использованием новейших мировых технологий", - цитирует пресс-служба слова Волкова.
Глава Мордовии отметил, что "Оптикэнерго" при трудоустройстве на свои площадки отдает приоритет высококвалифицированным кадрам – выпускникам вузов, которые составляют 64% от общего числа сотрудников. "Кроме того, совместно с Электромеханическим колледжем здесь реализуют программу дуального обучения. Все это позволяет предприятию оставаться привлекательным для молодых специалистов и подстегивает их стремление получать качественное высшее образование для того, чтобы затем здесь трудоустроиться", - подчеркнул руководитель республики.
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Он напомнил, что в 2018 году был построен производственный корпус площадью более 5 тысяч квадратных метров, а в 2019 введен в эксплуатацию новый цех, оснащенный самым высокотехнологичным оборудованием. Общий объем инвестиций составил более 600 миллионов рублей собственных средств предприятия. "Введение в строй нового цеха позволило наладить первое в России и на 100% импортозамещающее производство сварных плоскоовальных трубок из многослойного алюминия, которые являются комплектующими в радиаторах всех типов и теплообменниках. Кроме того, здесь изготовляют круглые (а также микроканальные) экструзионные тонкостенные трубки из алюминия и сплавов для испарителей, радиаторов, конвекторов, кондиционеров, а также для производства автокомпонентов", - говорится в сообщении.
На предприятии также налажен выпуск симметричных кабелей для цифровых систем передачи данных, в том числе специального назначения в оболочке из негорючего материала, которая позволяет прокладывать кабели в помещениях с большим скоплением людей и по объектам с повышенными требованиями правил пожарной безопасности. Кроме того, здесь производят волоконно-оптические кабели для магистральных и внутризоновых сетей связи, необходимых для реализации программы развития цифровой экономики страны.
"Реализация проекта в 2019 году позволила увеличить объемы производства предприятия на 11%, за 8 месяцев 2020 года – на 23%. Также благодаря открытию нового цеха в 2019 году здесь были созданы новые рабочие места. Численность сотрудников "Сарансккабель-Оптика" выросла на 57 человек. В декабре 2020 года предприятие планирует запустить вторую производственную линию, которая позволит увеличить объемы выпуска симметричных кабелей", - отмечается в сообщении.
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Республика МордовияВладимир Волков (политик)Республика МордовияЭкономика
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