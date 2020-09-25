https://ria.ru/20200925/maski-1577740731.html
Собянин попросил москвичей соблюдать масочный режим в общественных местах
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге попросил москвичей строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T08:16
2020-09-25T08:16
2020-09-25T08:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в своём личном <a href="https://www.sobyanin.ru/blog" target="_blank">блоге</a> попросил москвичей строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах.Мэр также попросил москвичей проявить особое внимание к пожилым и хронически больным людям, которые с сегодняшнего дня вновь должны оставаться дома.Собянин выразил надежду, что городу удастся избежать возвращение к жестким ограничениям из-за распространения коронавируса.Собянин сообщил, что в Москве в последние дни есть "значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса". Кроме того, по его словам, "приближаются холода, а с ними и традиционный рост простудных заболеваний".Ранее в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что 14 пациентов с COVID-19 скончались в столице за сутки, общее число умерших достигло 5129.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200924/vaktsinatsiya-1577734196.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
в своём личном блоге
попросил москвичей строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах.
"Сегодня от каждого из нас вновь требуется дисциплина и ответственность. Прошу вас строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах", – написал Собянин.
Мэр также попросил москвичей проявить особое внимание к пожилым и хронически больным людям, которые с сегодняшнего дня вновь должны оставаться дома.
Собянин выразил надежду, что городу удастся избежать возвращение к жестким ограничениям из-за распространения коронавируса.
"Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей", - написал мэр в своём личном блоге.
Собянин сообщил, что в Москве в последние дни есть "значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса". Кроме того, по его словам, "приближаются холода, а с ними и традиционный рост простудных заболеваний".
Ранее в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что 14 пациентов с COVID-19 скончались в столице за сутки, общее число умерших достигло 5129.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф