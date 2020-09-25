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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200925/likvidatsiya-1577774544.html
Прокуратура направила в суд иск о ликвидации "Церкви последнего завета"
Прокуратура Красноярского края направила в суд иск о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:16
2020-09-25T15:54
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
генеральная прокуратура рф
красноярский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> направила в суд иск о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета", сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ."Прокуратура Красноярского края провела проверку деятельности Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета", в ходе которой установлены факты, свидетельствующие о наличии оснований для ликвидации ее в судебном порядке. По итогам проверки прокуратура края направила в Красноярский краевой суд административное исковое заявление о ликвидации МРО "Церковь последнего завета" и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц", - говорится в сообщении.Отмечается, что в организации установлены факты причинения вреда психическому здоровью ее участников "путем пресечения попыток проявления собственных мыслей, желаний, потребностей и стремлений под угрозой общественного порицания, формирования стойкого чувства вины и изгнания из сообщества"."Деятельность Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета" угрожает интересам общества и государства", - добавили в ведомстве.По информации СК РФ, в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом – сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.По этим статьям УК РФ фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.
https://ria.ru/20200923/sekta-1577626671.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/vissarion-1577648032.html
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новости - религия и мировоззрение, генеральная прокуратура рф, красноярский край, происшествия

Прокуратура направила в суд иск о ликвидации "Церкви последнего завета"

15:16 25.09.2020 (обновлено: 15:54 25.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк"Община Виссариона" в Красноярском крае
Община Виссариона в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Прокуратура Красноярского края направила в суд иск о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Прокуратура Красноярского края провела проверку деятельности Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета", в ходе которой установлены факты, свидетельствующие о наличии оснований для ликвидации ее в судебном порядке. По итогам проверки прокуратура края направила в Красноярский краевой суд административное исковое заявление о ликвидации МРО "Церковь последнего завета" и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц", - говорится в сообщении.
Виссарион - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 08:00Религия и мировоззрение
Страна Виссариония. Как бывший милиционер провозгласил себя Христом
Отмечается, что в организации установлены факты причинения вреда психическому здоровью ее участников "путем пресечения попыток проявления собственных мыслей, желаний, потребностей и стремлений под угрозой общественного порицания, формирования стойкого чувства вины и изгнания из сообщества".
"Деятельность Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета" угрожает интересам общества и государства", - добавили в ведомстве.
По информации СК РФ, в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом – сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
Один из руководителей Церкви последнего завета Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 12:53Сказано в эфире
"Мечтал иметь гарем и жить во дворце". Религиовед рассказал о ВиссарионеСуд в Новосибирске арестовал основателя "Церкви последнего завета"Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом. В эфире радио Sputnik религиовед, доктор исторических наук Роман Силантьев дал свою оценку секте и ее лидеру.
По этим статьям УК РФ фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.
37000026
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеГенеральная прокуратура РФКрасноярский крайПроисшествия
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