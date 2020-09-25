В Кремле прокомментировали данные опроса о росте ксенофобии в России

"Я не знаком с результатами этого исследования "Левады", поэтому я не могу ответить. Мы, по крайней мере, не сталкиваемся с какими-то проблемами в этой области, честно говоря, абсолютно, скажем так, в операционном плане такие проблемы на повестку дня не попадают", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько Кремль беспокоит вопрос роста, судя по данным опроса "Левада-центра", ксенофобии и действительно ли фиксирует в России рост таких настроений.