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В Кремле прокомментировали данные опроса о росте ксенофобии в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные опроса о росте ксенофобии в России, заявил, что Кремль не сталкивается с проблемами в этой... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:55
2020-09-25T12:55
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя данные опроса о росте ксенофобии в России, заявил, что Кремль не сталкивается с проблемами в этой области.
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дмитрий песков, общество

В Кремле прокомментировали данные опроса о росте ксенофобии в России

12:55 25.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные опроса о росте ксенофобии в России, заявил, что Кремль не сталкивается с проблемами в этой области.
"Я не знаком с результатами этого исследования "Левады", поэтому я не могу ответить. Мы, по крайней мере, не сталкиваемся с какими-то проблемами в этой области, честно говоря, абсолютно, скажем так, в операционном плане такие проблемы на повестку дня не попадают", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько Кремль беспокоит вопрос роста, судя по данным опроса "Левада-центра", ксенофобии и действительно ли фиксирует в России рост таких настроений.
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Дмитрий ПесковОбщество
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