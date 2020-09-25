https://ria.ru/20200925/krushenie-1577788912.html

Минобороны Сербии рассказало о погибших при крушении МиГ-21

Минобороны Сербии сообщило имена погибших при крушении МиГ-21 в пятницу пилотов. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T18:33

2020-09-25T18:33

2020-09-25T18:33

александр вулин

министерство обороны сербии

миг-21

сербия

в мире

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<strong>БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости.</strong> Минобороны <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> сообщило имена погибших при крушении <a href="http://ria.ru/product_MiG_21/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-21</a> в пятницу пилотов.Самолет МиГ-21 ВВС Сербии упал в пятницу на западе страны около 9.00 (10.00 мск) в районе села Брасина под городом Мали-Зворник. На место происшествия выехали представители минобороны. Министр <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vulin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Вулин</a> и глава генштаба генерал Милан Мойсилович направили соболезнования семьям погибших."Пилоты Деян Крсник и капитан первого класса Звонко Василевич из 101-й истребительной авиаэскадрильи 204-й бригады ВВС и ПВО армии Сербии погибли при падении самолета МиГ-21 в районе села Брасина под городом Мали-Зворник", - сообщило оборонное ведомство.Майор Крсник был командиром четвертого отделения 101-й истребительной эскадрильи, рожден в 1971 году, женат, у него есть ребенок.Капитан первого класса Звонко Василевич, помощник командира по разведывательным задачам 101-й эскадрильи, рожден в 1977 году, отец двоих детей.Перед вылетом самолет прошел необходимый осмотр. Причины падения выясняет комиссия минобороны Сербии.

https://ria.ru/20200925/katastrofy-1577765952.html

сербия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр вулин, министерство обороны сербии, миг-21, сербия, в мире