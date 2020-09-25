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Медведев поддержал идею назвать улицы в честь умерших от COVID-19 врачей
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение назвать именами врачей, погибших "на борьбе с вирусом", улицы городов и поселков в России. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T18:20
2020-09-25T18:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дмитрий медведев
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Зампред Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> поддержал предложение назвать именами врачей, погибших "на борьбе с вирусом", улицы городов и поселков в России.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий медведев

Медведев поддержал идею назвать улицы в честь умерших от COVID-19 врачей

18:20 25.09.2020
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© РИА Новости / Юлия Власова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу "Об обеспечении долгосрочных интересов РФ в условиях введения с 2025 г. углеродного налога в ЕС"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу Об обеспечении долгосрочных интересов РФ в условиях введения с 2025 г. углеродного налога в ЕС - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Юлия Власова
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение назвать именами врачей, погибших "на борьбе с вирусом", улицы городов и поселков в России.

"Это правильная идея", - написал Медведев в своем Facebook в ответ на соответствующее предложение одного из подписчиков.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
11621236
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоДмитрий Медведев
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