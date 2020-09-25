https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577787893.html

Медведев поддержал идею назвать улицы в честь умерших от COVID-19 врачей

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение назвать именами врачей, погибших "на борьбе с вирусом", улицы городов и поселков в России. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T18:20

2020-09-25T18:20

2020-09-25T18:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

дмитрий медведев

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Зампред Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> поддержал предложение назвать именами врачей, погибших "на борьбе с вирусом", улицы городов и поселков в России.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий медведев