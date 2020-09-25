В Германии разработали "самую быструю в мире" тест-систему на коронавирус
16:32 25.09.2020 (обновлено: 16:33 25.09.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
БЕРЛИН, 25 сен – РИА Новости. Немецкая компания Bosch сообщила, что разработала систему тестирования на COVID-19, которая сообщает результат уже через 39 минут, назвав это самой быстрой технологией тестирования на основе PCR в мире.
"Bosch разработала новый экспресс-тест для своего аналитического прибора Vivalytic для выявления возбудителя SARS-CoV-2. Таким образом результат теста надежно устанавливается в течение 39 минут – в мире в настоящее время нет тестов быстрее, работающих на основе PCR (метода полимеразной цепной реакции - ред.) ", - сообщается в пресс-релизе компании.
Компания рассчитывает, что их продукция найдет применение в местах мобильного тестирования, где требуется получить оперативный результат, прежде всего, в аэропортах, на автостоянках автобана. Как уточняет компания, продукт уже доступен для применения в Европе. Новинку разрабатывали при поддержке министерства образования и науки. Чувствительность тестирования составляет 98%, а специфичность 100% (соответственно, тест с вероятностью 98% выявляет тех, кто реально инфицирован SARS-CoV-2, а здоровые люди определяются с вероятностью 100%).
Первый вариант системы тестирования на основе прибора Vivalytic был разработан в марте и давал результат за два с половиной часа. Компания планирует и дальше улучшать технологию, так, с октября один картридж Vivalytic можно будет использовать для тестирования пяти человек, что позволит увеличить число проводимых тестов. К концу года компания рассчитывает, что мощности тестирования предприятия приблизятся к миллиону.
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