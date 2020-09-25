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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577780326.html
В Германии разработали "самую быструю в мире" тест-систему на коронавирус
Немецкая компания Bosch сообщила, что разработала систему тестирования на COVID-19, которая сообщает результат уже через 39 минут, назвав это самой быстрой... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:32
2020-09-25T16:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 25 сен – РИА Новости.</strong> Немецкая компания Bosch сообщила, что разработала систему тестирования на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, которая сообщает результат уже через 39 минут, назвав это самой быстрой технологией тестирования на основе PCR в мире."Bosch разработала новый экспресс-тест для своего аналитического прибора Vivalytic для выявления возбудителя SARS-CoV-2. Таким образом результат теста надежно устанавливается в течение 39 минут – в мире в настоящее время нет тестов быстрее, работающих на основе PCR (метода полимеразной цепной реакции - ред.) ", - сообщается в пресс-релизе компании.Компания рассчитывает, что их продукция найдет применение в местах мобильного тестирования, где требуется получить оперативный результат, прежде всего, в аэропортах, на автостоянках автобана. Как уточняет компания, продукт уже доступен для применения в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>. Новинку разрабатывали при поддержке министерства образования и науки. Чувствительность тестирования составляет 98%, а специфичность 100% (соответственно, тест с вероятностью 98% выявляет тех, кто реально инфицирован SARS-CoV-2, а здоровые люди определяются с вероятностью 100%).Первый вариант системы тестирования на основе прибора Vivalytic был разработан в марте и давал результат за два с половиной часа. Компания планирует и дальше улучшать технологию, так, с октября один картридж Vivalytic можно будет использовать для тестирования пяти человек, что позволит увеличить число проводимых тестов. К концу года компания рассчитывает, что мощности тестирования предприятия приблизятся к миллиону. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200924/zagadka-1577714907.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии разработали "самую быструю в мире" тест-систему на коронавирус

16:32 25.09.2020 (обновлено: 16:33 25.09.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 сен – РИА Новости. Немецкая компания Bosch сообщила, что разработала систему тестирования на COVID-19, которая сообщает результат уже через 39 минут, назвав это самой быстрой технологией тестирования на основе PCR в мире.
"Bosch разработала новый экспресс-тест для своего аналитического прибора Vivalytic для выявления возбудителя SARS-CoV-2. Таким образом результат теста надежно устанавливается в течение 39 минут – в мире в настоящее время нет тестов быстрее, работающих на основе PCR (метода полимеразной цепной реакции - ред.) ", - сообщается в пресс-релизе компании.
Медицинский сотрудник наполняет шприц в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Компания рассчитывает, что их продукция найдет применение в местах мобильного тестирования, где требуется получить оперативный результат, прежде всего, в аэропортах, на автостоянках автобана. Как уточняет компания, продукт уже доступен для применения в Европе. Новинку разрабатывали при поддержке министерства образования и науки. Чувствительность тестирования составляет 98%, а специфичность 100% (соответственно, тест с вероятностью 98% выявляет тех, кто реально инфицирован SARS-CoV-2, а здоровые люди определяются с вероятностью 100%).
Первый вариант системы тестирования на основе прибора Vivalytic был разработан в марте и давал результат за два с половиной часа. Компания планирует и дальше улучшать технологию, так, с октября один картридж Vivalytic можно будет использовать для тестирования пяти человек, что позволит увеличить число проводимых тестов. К концу года компания рассчитывает, что мощности тестирования предприятия приблизятся к миллиону.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
2434021
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
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