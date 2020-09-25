https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577780326.html

В Германии разработали "самую быструю в мире" тест-систему на коронавирус

Немецкая компания Bosch сообщила, что разработала систему тестирования на COVID-19, которая сообщает результат уже через 39 минут, назвав это самой быстрой... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T16:32

2020-09-25T16:32

2020-09-25T16:33

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

германия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 25 сен – РИА Новости.</strong> Немецкая компания Bosch сообщила, что разработала систему тестирования на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, которая сообщает результат уже через 39 минут, назвав это самой быстрой технологией тестирования на основе PCR в мире."Bosch разработала новый экспресс-тест для своего аналитического прибора Vivalytic для выявления возбудителя SARS-CoV-2. Таким образом результат теста надежно устанавливается в течение 39 минут – в мире в настоящее время нет тестов быстрее, работающих на основе PCR (метода полимеразной цепной реакции - ред.) ", - сообщается в пресс-релизе компании.Компания рассчитывает, что их продукция найдет применение в местах мобильного тестирования, где требуется получить оперативный результат, прежде всего, в аэропортах, на автостоянках автобана. Как уточняет компания, продукт уже доступен для применения в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>. Новинку разрабатывали при поддержке министерства образования и науки. Чувствительность тестирования составляет 98%, а специфичность 100% (соответственно, тест с вероятностью 98% выявляет тех, кто реально инфицирован SARS-CoV-2, а здоровые люди определяются с вероятностью 100%).Первый вариант системы тестирования на основе прибора Vivalytic был разработан в марте и давал результат за два с половиной часа. Компания планирует и дальше улучшать технологию, так, с октября один картридж Vivalytic можно будет использовать для тестирования пяти человек, что позволит увеличить число проводимых тестов. К концу года компания рассчитывает, что мощности тестирования предприятия приблизятся к миллиону. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200924/zagadka-1577714907.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

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германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, германия, в мире