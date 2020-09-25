https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577777273.html

Правительство выделило средства на выплаты работникам, борющимся с COVID

Правительство России одобрило выделение из своего резервного фонда средств ведомствам для стимулирующих выплат работникам, борющимся с коронавирусом, сообщается РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:53

2020-09-25T15:53

2020-09-25T15:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Правительство России одобрило выделение из своего резервного фонда средств ведомствам для стимулирующих выплат работникам, борющимся с коронавирусом, сообщается на <a href="http://government.ru/" target="_blank">сайте</a> кабмина.Средства на мероприятия по предупреждению распространения COVID-19 выделяются в 2020 году Минздраву, Минобороны, Минобрнауки, Минтруду, <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a>, ФМБА, ФСБ, <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a>, управлению делами президента, а также МГУ имени М.В. Ломоносова.Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит обеспечить предоставление медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи гражданам с коронавирусом, стимулирующих выплат за выполнение особо важных работ за июль-август 2020 года.Добавляется, что кабмин также одобрил о выделение средств МЧС для стимулирующих выплат медработникам, военнослужащим спасательных воинских формирований, сотрудникам и работникам федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы и работникам МЧС России, оказывающим медпомощь гражданам с COVID и лицам из групп риска заражения коронавирусом.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200925/deti-1577744546.html

https://ria.ru/20200916/vyplata-1577317632.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество