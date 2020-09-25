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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577777273.html
Правительство выделило средства на выплаты работникам, борющимся с COVID
Правительство России одобрило выделение из своего резервного фонда средств ведомствам для стимулирующих выплат работникам, борющимся с коронавирусом, сообщается РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:53
2020-09-25T15:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Правительство России одобрило выделение из своего резервного фонда средств ведомствам для стимулирующих выплат работникам, борющимся с коронавирусом, сообщается на <a href="http://government.ru/" target="_blank">сайте</a> кабмина.Средства на мероприятия по предупреждению распространения COVID-19 выделяются в 2020 году Минздраву, Минобороны, Минобрнауки, Минтруду, <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a>, ФМБА, ФСБ, <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a>, управлению делами президента, а также МГУ имени М.В. Ломоносова.Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит обеспечить предоставление медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи гражданам с коронавирусом, стимулирующих выплат за выполнение особо важных работ за июль-август 2020 года.Добавляется, что кабмин также одобрил о выделение средств МЧС для стимулирующих выплат медработникам, военнослужащим спасательных воинских формирований, сотрудникам и работникам федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы и работникам МЧС России, оказывающим медпомощь гражданам с COVID и лицам из групп риска заражения коронавирусом.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200925/deti-1577744546.html
https://ria.ru/20200916/vyplata-1577317632.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество

Правительство выделило средства на выплаты работникам, борющимся с COVID

15:53 25.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение из своего резервного фонда средств ведомствам для стимулирующих выплат работникам, борющимся с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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Средства на мероприятия по предупреждению распространения COVID-19 выделяются в 2020 году Минздраву, Минобороны, Минобрнауки, Минтруду, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН, управлению делами президента, а также МГУ имени М.В. Ломоносова.
Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит обеспечить предоставление медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи гражданам с коронавирусом, стимулирующих выплат за выполнение особо важных работ за июль-август 2020 года.
Добавляется, что кабмин также одобрил о выделение средств МЧС для стимулирующих выплат медработникам, военнослужащим спасательных воинских формирований, сотрудникам и работникам федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы и работникам МЧС России, оказывающим медпомощь гражданам с COVID и лицам из групп риска заражения коронавирусом.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Общество
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