https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577776165.html
Эксперт рассказал, каким будет рост заболеваемости COVID-19 в России
Подъем заболеваемости коронавирусом в России будет постепенным, повторение весеннего сценария маловероятно, заявил РИА Новости заместитель директора ФБУН... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:39
2020-09-25T15:39
2020-09-25T16:03
александр горелов
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Подъем заболеваемости коронавирусом в России будет постепенным, повторение весеннего сценария маловероятно, заявил РИА Новости заместитель директора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a> Александр Горелов.Он уточнил, что определенный рост заболеваемости будет, но Роспотребнадзор и оперативный штаб держат ситуацию под контролем.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577745181.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр горелов, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество