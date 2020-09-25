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Эксперт рассказал, каким будет рост заболеваемости COVID-19 в России
Подъем заболеваемости коронавирусом в России будет постепенным, повторение весеннего сценария маловероятно, заявил РИА Новости заместитель директора ФБУН... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:39
2020-09-25T16:03
александр горелов
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Подъем заболеваемости коронавирусом в России будет постепенным, повторение весеннего сценария маловероятно, заявил РИА Новости заместитель директора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a> Александр Горелов.Он уточнил, что определенный рост заболеваемости будет, но Роспотребнадзор и оперативный штаб держат ситуацию под контролем.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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александр горелов, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эксперт рассказал, каким будет рост заболеваемости COVID-19 в России

15:39 25.09.2020 (обновлено: 16:03 25.09.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПассажиры станции метро "Арбатская" в Москве
Пассажиры станции метро Арбатская в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусом в России будет постепенным, повторение весеннего сценария маловероятно, заявил РИА Новости заместитель директора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Подъем заболеваемости, конечно, будет постепенный. Пик заболеваемости наступает обычно в течение 30-45 дней, но вряд ли будет повторение весеннего сценария, так как в Москве, например, уже 25% лиц имеют иммунитет", - сказал Горелов.

Он уточнил, что определенный рост заболеваемости будет, но Роспотребнадзор и оперативный штаб держат ситуацию под контролем.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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