https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577776165.html

Эксперт рассказал, каким будет рост заболеваемости COVID-19 в России

Подъем заболеваемости коронавирусом в России будет постепенным, повторение весеннего сценария маловероятно, заявил РИА Новости заместитель директора ФБУН... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:39

2020-09-25T15:39

2020-09-25T16:03

александр горелов

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Подъем заболеваемости коронавирусом в России будет постепенным, повторение весеннего сценария маловероятно, заявил РИА Новости заместитель директора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a> Александр Горелов.Он уточнил, что определенный рост заболеваемости будет, но Роспотребнадзор и оперативный штаб держат ситуацию под контролем.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577745181.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество