https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577769755.html

Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 44 тысячи

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось более чем на 44 тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T14:18

2020-09-25T14:18

2020-09-25T14:18

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки увеличилось более чем на 44 тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зафиксировали 44 110 новых случаев COVID-19 и 914 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заболеванием.Днем ранее эти показатели составляли 37 330 и 1098 соответственно.По последним данным университета, за все время медики выявили в США более 6,9 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 202 тысяч летальных исходов. Выздоровели после заражения более 2,7 миллиона человек.Во всем мире, сообщает университет, было выявлено свыше 32,2 миллиона случаев заражения и более 983 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 22,2 миллиона человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире