https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577769755.html
Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 44 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось более чем на 44 тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T14:18
2020-09-25T14:18
2020-09-25T14:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки увеличилось более чем на 44 тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зафиксировали 44 110 новых случаев COVID-19 и 914 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заболеванием.Днем ранее эти показатели составляли 37 330 и 1098 соответственно.По последним данным университета, за все время медики выявили в США более 6,9 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 202 тысяч летальных исходов. Выздоровели после заражения более 2,7 миллиона человек.Во всем мире, сообщает университет, было выявлено свыше 32,2 миллиона случаев заражения и более 983 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 22,2 миллиона человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США
за последние сутки увеличилось более чем на 44 тысячи, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зафиксировали 44 110 новых случаев COVID-19 и 914 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заболеванием.
Днем ранее эти показатели составляли 37 330 и 1098 соответственно.
По последним данным университета, за все время медики выявили в США более 6,9 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 202 тысяч летальных исходов. Выздоровели после заражения более 2,7 миллиона человек.
Во всем мире, сообщает университет, было выявлено свыше 32,2 миллиона случаев заражения и более 983 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 22,2 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.