https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577767342.html

Москва начала выводить из резерва койки для пациентов с COVID-19

Власти Москвы выводят из резерва койки, предназначенные для больных коронавирусом, сообщила журналистам руководитель оперативного штаба по контролю и... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:51

2020-09-25T13:51

2020-09-25T15:27

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

распространение нового коронавируса

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> выводят из резерва койки, предназначенные для больных коронавирусом, сообщила журналистам руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."В Москве наблюдается общемировая тенденция: рост числа случаев заболеваний и одновременно с этим рост числа ежедневных госпитализаций. Поэтому мы работаем над обеспечением постоянного наличия достаточного объема коечного фонда. Для этого начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов", — сказала она.В то же время московские больницы продолжат оказывать плановую и экстренную помощь в полном объеме, подчеркнула Ракова.За минувшие сутки в Москве выявили 1560 новых случаев коронавируса — это максимальный показатель с середины июня. Число госпитализированных, по данным столичных властей, за последнюю неделю выросло на 30 процентов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва