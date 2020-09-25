Москва начала выводить из резерва койки для пациентов с COVID-19
13:51 25.09.2020 (обновлено: 15:27 25.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Власти Москвы выводят из резерва койки, предназначенные для больных коронавирусом, сообщила журналистам руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В Москве наблюдается общемировая тенденция: рост числа случаев заболеваний и одновременно с этим рост числа ежедневных госпитализаций. Поэтому мы работаем над обеспечением постоянного наличия достаточного объема коечного фонда. Для этого начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов", — сказала она.
В то же время московские больницы продолжат оказывать плановую и экстренную помощь в полном объеме, подчеркнула Ракова.
За минувшие сутки в Москве выявили 1560 новых случаев коронавируса — это максимальный показатель с середины июня. Число госпитализированных, по данным столичных властей, за последнюю неделю выросло на 30 процентов.
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