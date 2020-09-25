Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577767342.html
Москва начала выводить из резерва койки для пациентов с COVID-19
Власти Москвы выводят из резерва койки, предназначенные для больных коронавирусом, сообщила журналистам руководитель оперативного штаба по контролю и... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:51
2020-09-25T15:27
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277440_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c42241d9f60042b6152fe4098f4c39b5.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> выводят из резерва койки, предназначенные для больных коронавирусом, сообщила журналистам руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."В Москве наблюдается общемировая тенденция: рост числа случаев заболеваний и одновременно с этим рост числа ежедневных госпитализаций. Поэтому мы работаем над обеспечением постоянного наличия достаточного объема коечного фонда. Для этого начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов", — сказала она.В то же время московские больницы продолжат оказывать плановую и экстренную помощь в полном объеме, подчеркнула Ракова.За минувшие сутки в Москве выявили 1560 новых случаев коронавируса — это максимальный показатель с середины июня. Число госпитализированных, по данным столичных властей, за последнюю неделю выросло на 30 процентов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277440_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_11722bdb579a082feb8126d87d5bb2f7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва

Москва начала выводить из резерва койки для пациентов с COVID-19

13:51 25.09.2020 (обновлено: 15:27 25.09.2020)
3362
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Власти Москвы выводят из резерва койки, предназначенные для больных коронавирусом, сообщила журналистам руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В Москве наблюдается общемировая тенденция: рост числа случаев заболеваний и одновременно с этим рост числа ежедневных госпитализаций. Поэтому мы работаем над обеспечением постоянного наличия достаточного объема коечного фонда. Для этого начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов", — сказала она.
В то же время московские больницы продолжат оказывать плановую и экстренную помощь в полном объеме, подчеркнула Ракова.
За минувшие сутки в Москве выявили 1560 новых случаев коронавируса — это максимальный показатель с середины июня. Число госпитализированных, по данным столичных властей, за последнюю неделю выросло на 30 процентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
81405114
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМосква
Рекомендуем
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Минздраве заявили о прогнозируемом росте заболеваемости COVID-19
Машина скорой помощи во Франции
Премьер Франции сообщил о четырех раненых у бывшего здания Charlie Hebdo
Таиланд
Власти Приморья предупредили о незаконности рекламы туров в Азию
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
В Минздраве рассказали о ситуации с койками для пациентов с коронавирусом
Алексей Навальный в Берлине
Навальный поблагодарил пилотов S7 и омских врачей за спасение
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии призвали не ставить "Северный поток — 2" под сомнение
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Найдены биомаркеры микроинсульта
Вывеска с новым логотипом Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка
Герман Греф перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Греф предположил, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом
Медицинский работник в лаборатории больницы
В Китае рассказали о побочных эффектах вакцин от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин во время посещения командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Капустин Яр
Путин прибыл на учения "Кавказ-2020"
Покупательница в отделе бытовой химии
В Москве закрыли шесть магазинов за нарушение масочного режима
Президент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума Армия - 2020 и Армейских международных игр - 2020
Путин призвал заключить соглашение о взаимодействии в информпространстве
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
В кабмине Германии напомнили о позиции Меркель по "Северному потоку — 2"
Экспресс-тестирование на COVID-19
Гинцбург назвал причины роста заболеваемости коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 возбудили дело о нарушении правил полетов
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
23:08СМИ назвали причину крушения Ан-26 в Харьковской области
Лента новостейМолния