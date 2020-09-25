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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577761914.html
Белоруссия может ввести карантин для приезжающих с Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что на будущей неделе может рассмотреть вопрос о возобновлении требования о двухнедельном карантине для... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:04
2020-09-25T13:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
игорь кобзев
александр лукашенко
иркутская область
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> не исключил, что на будущей неделе может рассмотреть вопрос о возобновлении требования о двухнедельном карантине для приезжающих из отдельных стран, в частности западных, на фоне начинающейся в мире второй волны пандемии коронавируса.Ранее в связи с пандемией коронавируса в республике было принято постановление правительства, по которому все прибывающие в Белоруссию из стран, где есть случаи инфицирования коронавирусом, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию по месту своего проживания или пребывания. Изначально в этом списке были 169 стран, перечень постепенно сокращался. В том числе в середине июля Белоруссия отменила требование о двухнедельной самоизоляции для лиц, прибывших в страну из России, которое было ранее введено в рамках борьбы с распространением нового коронавируса."Вот на следующей неделе посмотрим. Я склонен к тому, чтобы ввести для людей, прибывающих с Запада, карантин", - сказал Лукашенко в пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> во время встречи с губернатором <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорем Кобзевым</a>. Он пояснил, что срок изоляции для приезжающих из этих стран может составить две недели.При этом президент напомнил, что Белоруссия "границы не закрывала, и аэропорты работали даже в первую волну коронавирусной инфекции". "И сейчас то же самое", - сказал Лукашенко.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.По данным на четверг, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии достигло 76 651, умерли 802 пациента. Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, затем наблюдалось снижение числа выявленных случаев инфицирования за сутки до менее 100-200, а в последнее время фиксируется суточный прирост на уровне более 200.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус covid-19, игорь кобзев, александр лукашенко, иркутская область, белоруссия, в мире

Белоруссия может ввести карантин для приезжающих с Запада

13:04 25.09.2020 (обновлено: 13:31 25.09.2020)
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© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim Guchek
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что на будущей неделе может рассмотреть вопрос о возобновлении требования о двухнедельном карантине для приезжающих из отдельных стран, в частности западных, на фоне начинающейся в мире второй волны пандемии коронавируса.
Ранее в связи с пандемией коронавируса в республике было принято постановление правительства, по которому все прибывающие в Белоруссию из стран, где есть случаи инфицирования коронавирусом, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию по месту своего проживания или пребывания. Изначально в этом списке были 169 стран, перечень постепенно сокращался. В том числе в середине июля Белоруссия отменила требование о двухнедельной самоизоляции для лиц, прибывших в страну из России, которое было ранее введено в рамках борьбы с распространением нового коронавируса.
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"Вот на следующей неделе посмотрим. Я склонен к тому, чтобы ввести для людей, прибывающих с Запада, карантин", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Он пояснил, что срок изоляции для приезжающих из этих стран может составить две недели.
При этом президент напомнил, что Белоруссия "границы не закрывала, и аэропорты работали даже в первую волну коронавирусной инфекции". "И сейчас то же самое", - сказал Лукашенко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
По данным на четверг, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии достигло 76 651, умерли 802 пациента. Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, затем наблюдалось снижение числа выявленных случаев инфицирования за сутки до менее 100-200, а в последнее время фиксируется суточный прирост на уровне более 200.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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