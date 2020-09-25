"Коронавир" поступит в аптеки на Сахалине 1 октября
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПродажа препарата от COVID-19 "Коронавир" в Москве
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен - РИА Новости. Лекарство от коронавируса "Фавипиравир" под торговым названием "Коронавир" будет продаваться на Сахалине с 1 октября, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.
"Ориентировочно препарат поступит в сеть 1 октября 2020 года. Решается вопрос и о приобретении для аптечной сети региона лекарства под торговыми наименованиями "Арепливир" и "Авифавир", - говорится в сообщении.
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В правительстве рассказали, что в стационарных медицинских учреждениях Сахалинской области специализированный препарат для лечения COVID-19 применяется с августа этого года.
"Лекарственное средство показало свою эффективность при лечении пациентов с коронавирусом легкого и среднетяжелого течения. В связи с полученным разрешением российского правительства препарат закуплен и для розничной аптечной торговли", - говорится в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что препарат "Коронавир" будет стоить 11500 рублей за 50 таблеток в упаковке.
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В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.
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