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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577758493.html
"Коронавир" поступит в аптеки на Сахалине 1 октября
Лекарство от коронавируса "Фавипиравир" под торговым названием "Коронавир" будет продаваться на Сахалине с 1 октября, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:30
2020-09-25T12:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сахалинская область
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Лекарство от коронавируса "Фавипиравир" под торговым названием "Коронавир" будет продаваться на Сахалине с 1 октября, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона."Ориентировочно препарат поступит в сеть 1 октября 2020 года. Решается вопрос и о приобретении для аптечной сети региона лекарства под торговыми наименованиями "Арепливир" и "Авифавир", - говорится в сообщении.В правительстве рассказали, что в стационарных медицинских учреждениях <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a> специализированный препарат для лечения COVID-19 применяется с августа этого года."Лекарственное средство показало свою эффективность при лечении пациентов с коронавирусом легкого и среднетяжелого течения. В связи с полученным разрешением российского правительства препарат закуплен и для розничной аптечной торговли", - говорится в пресс-релизе.Ранее сообщалось, что препарат "Коронавир" будет стоить 11500 рублей за 50 таблеток в упаковке.В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "<a href="http://ria.ru/organization_R_farm/" target="_blank" data-auto="true">Р-Фарм</a>" и "Арепливир" компании "<a href="http://ria.ru/organization_promomed/" target="_blank" data-auto="true">Промомед</a>". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200921/areplivir-1577547131.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сахалинская область

"Коронавир" поступит в аптеки на Сахалине 1 октября

12:30 25.09.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПродажа препарата от COVID-19 "Коронавир" в Москве
Продажа препарата от COVID-19 Коронавир в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен - РИА Новости. Лекарство от коронавируса "Фавипиравир" под торговым названием "Коронавир" будет продаваться на Сахалине с 1 октября, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.
"Ориентировочно препарат поступит в сеть 1 октября 2020 года. Решается вопрос и о приобретении для аптечной сети региона лекарства под торговыми наименованиями "Арепливир" и "Авифавир", - говорится в сообщении.
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Высокой цене лекарства от коронавируса нашли объяснение
В правительстве рассказали, что в стационарных медицинских учреждениях Сахалинской области специализированный препарат для лечения COVID-19 применяется с августа этого года.
"Лекарственное средство показало свою эффективность при лечении пациентов с коронавирусом легкого и среднетяжелого течения. В связи с полученным разрешением российского правительства препарат закуплен и для розничной аптечной торговли", - говорится в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что препарат "Коронавир" будет стоить 11500 рублей за 50 таблеток в упаковке.
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В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
210303
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСахалинская область
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