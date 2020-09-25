https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577758493.html

"Коронавир" поступит в аптеки на Сахалине 1 октября

Лекарство от коронавируса "Фавипиравир" под торговым названием "Коронавир" будет продаваться на Сахалине с 1 октября, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:30

2020-09-25T12:30

2020-09-25T12:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сахалинская область

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Лекарство от коронавируса "Фавипиравир" под торговым названием "Коронавир" будет продаваться на Сахалине с 1 октября, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона."Ориентировочно препарат поступит в сеть 1 октября 2020 года. Решается вопрос и о приобретении для аптечной сети региона лекарства под торговыми наименованиями "Арепливир" и "Авифавир", - говорится в сообщении.В правительстве рассказали, что в стационарных медицинских учреждениях <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a> специализированный препарат для лечения COVID-19 применяется с августа этого года."Лекарственное средство показало свою эффективность при лечении пациентов с коронавирусом легкого и среднетяжелого течения. В связи с полученным разрешением российского правительства препарат закуплен и для розничной аптечной торговли", - говорится в пресс-релизе.Ранее сообщалось, что препарат "Коронавир" будет стоить 11500 рублей за 50 таблеток в упаковке.В сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "<a href="http://ria.ru/organization_R_farm/" target="_blank" data-auto="true">Р-Фарм</a>" и "Арепливир" компании "<a href="http://ria.ru/organization_promomed/" target="_blank" data-auto="true">Промомед</a>". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200921/areplivir-1577547131.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/koronavirus-1577466510.html

сахалинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сахалинская область