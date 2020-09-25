https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577757949.html

Пожилых москвичей призвали соблюдать ограничения из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом призвал пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями перейти на удаленную работу или взять... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:28

2020-09-25T12:28

2020-09-25T18:29

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575303028_0:94:2946:1751_1400x0_80_0_0_5da5eb072d294809b9d21235f8f0873e.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> из-за ситуации с коронавирусом призвал пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями перейти на удаленную работу или взять отпуск. Новые правила начнут действовать с 28 сентября."Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются", — говорится в <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-obraschenie-k-starshemu-pokoleniyu-i-udalennaya-rabota" target="_blank" rel="nofollow noopener">личном блоге</a> мэра.Cобянин отметил, что в последние дни в Москве фиксируется значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса."К тому же приближаются холода, а с ними и традиционный рост простудных заболеваний", — написал он.Мэр также обратился к руководителям столичных предприятий и организаций, призвав их перевести на дистанционный режим как можно больше сотрудников. "Разумеется, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей", — уточнил он.Кроме того, он поручил обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры работников и тестирование на COVID-19. А жителей столицы Собянин попросил строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах.Работа на удаленкеВ мэрии Москвы сообщили, что переведут на дистанционную работу максимально возможное число людей из правительства и подведомственных структур. По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, треть сотрудников столичного правительства из числа тех, кто вернулся в офисы, снова уйдут на удаленку.Всего же, по данным властей <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, около половины столичных компаний предоставляет сотрудникам возможность работать удаленно.При этом только треть владельцев бизнеса, чьи сотрудники работают удаленно, считают работу из дома менее эффективной по сравнению с офисной."Сорок пять процентов оценивают эффективность офисной и удаленной работы на одинаковом уровне, а 19 процентов ответили, что сотрудники эффективнее работают из дома", — отметили в ведомстве. Ситуация с COVID-19 в МосквеЗа минувшие сутки в столице выявили 1560 новых случаев заражения коронавирусом, а днем ранее — 1050 случаев. Общее число инфицированных в Москве достигло почти 282 тысяч, умерли за все время с начала пандемии 5129 человек, выздоровели — 242 тысячи.По данным московского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, растет и число госпитализаций: за сутки в больницы поступили 797 человек. При этом 40,3 процента среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 21,9 процента — от 46 до 65 лет, 16,1 процента — от 66 до 79 лет, еще 7,6 процента — старше 80 лет, 14,1 процента — дети."Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — добавили в штабе.Кроме того, за сутки в столице провели 70 тысяч тестирований на коронавирусную инфекцию.В штабе также отметили, что ситуация с заболеваемостью в Москве соответствует мировому тренду."Число новых случаев коронавируса растет во всем мире. Так, в <a href="http://ria.ru/location_Madrid/" target="_blank" data-auto="true">Мадриде</a> в сентябре было зарегистрировано более 5400 случаев за сутки, что почти в три с половиной раза больше, чем в Москве. В <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вене</a> пиковым показателем до сентября было 178 заболевших за сутки, в сентябре же был зафиксирован 431 случай, что почти в два с половиной раза больше", — говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577739398.html

https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577739740.html

https://ria.ru/20200924/vaktsinatsiya-1577734196.html

Правдоруб Правдорубов Сам дома оставайся. Для Москвы от этого больше пользы будет. 94

Vov Vov Мне кажется, что ограничения для лиц старше 65 приведут к их массовому вымиранию. Уж, работы они точно лишатся. Сиди, Собянин, сам дома, ты богатый. 84

24

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество