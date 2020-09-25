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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577757949.html
Пожилых москвичей призвали соблюдать ограничения из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом призвал пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями перейти на удаленную работу или взять... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:28
2020-09-25T18:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> из-за ситуации с коронавирусом призвал пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями перейти на удаленную работу или взять отпуск. Новые правила начнут действовать с 28 сентября."Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются", — говорится в <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-obraschenie-k-starshemu-pokoleniyu-i-udalennaya-rabota" target="_blank" rel="nofollow noopener">личном блоге</a> мэра.Cобянин отметил, что в последние дни в Москве фиксируется значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса."К тому же приближаются холода, а с ними и традиционный рост простудных заболеваний", — написал он.Мэр также обратился к руководителям столичных предприятий и организаций, призвав их перевести на дистанционный режим как можно больше сотрудников. "Разумеется, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей", — уточнил он.Кроме того, он поручил обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры работников и тестирование на COVID-19. А жителей столицы Собянин попросил строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах.Работа на удаленкеВ мэрии Москвы сообщили, что переведут на дистанционную работу максимально возможное число людей из правительства и подведомственных структур. По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, треть сотрудников столичного правительства из числа тех, кто вернулся в офисы, снова уйдут на удаленку.Всего же, по данным властей <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, около половины столичных компаний предоставляет сотрудникам возможность работать удаленно.При этом только треть владельцев бизнеса, чьи сотрудники работают удаленно, считают работу из дома менее эффективной по сравнению с офисной."Сорок пять процентов оценивают эффективность офисной и удаленной работы на одинаковом уровне, а 19 процентов ответили, что сотрудники эффективнее работают из дома", — отметили в ведомстве. Ситуация с COVID-19 в МосквеЗа минувшие сутки в столице выявили 1560 новых случаев заражения коронавирусом, а днем ранее — 1050 случаев. Общее число инфицированных в Москве достигло почти 282 тысяч, умерли за все время с начала пандемии 5129 человек, выздоровели — 242 тысячи.По данным московского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, растет и число госпитализаций: за сутки в больницы поступили 797 человек. При этом 40,3 процента среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 21,9 процента — от 46 до 65 лет, 16,1 процента — от 66 до 79 лет, еще 7,6 процента — старше 80 лет, 14,1 процента — дети."Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — добавили в штабе.Кроме того, за сутки в столице провели 70 тысяч тестирований на коронавирусную инфекцию.В штабе также отметили, что ситуация с заболеваемостью в Москве соответствует мировому тренду."Число новых случаев коронавируса растет во всем мире. Так, в <a href="http://ria.ru/location_Madrid/" target="_blank" data-auto="true">Мадриде</a> в сентябре было зарегистрировано более 5400 случаев за сутки, что почти в три с половиной раза больше, чем в Москве. В <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вене</a> пиковым показателем до сентября было 178 заболевших за сутки, в сентябре же был зафиксирован 431 случай, что почти в два с половиной раза больше", — говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577739398.html
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577739740.html
https://ria.ru/20200924/vaktsinatsiya-1577734196.html
Сам дома оставайся. Для Москвы от этого больше пользы будет.
94
Мне кажется, что ограничения для лиц старше 65 приведут к их массовому вымиранию. Уж, работы они точно лишатся. Сиди, Собянин, сам дома, ты богатый.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Пожилых москвичей призвали соблюдать ограничения из-за коронавируса

12:28 25.09.2020 (обновлено: 18:29 25.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры на станции Московского метрополитена
Пассажиры на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом призвал пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями перейти на удаленную работу или взять отпуск. Новые правила начнут действовать с 28 сентября.
"Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются", — говорится в личном блоге мэра.
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 06:20Распространение нового коронавируса
Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса
Cобянин отметил, что в последние дни в Москве фиксируется значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса.
"К тому же приближаются холода, а с ними и традиционный рост простудных заболеваний", — написал он.
Мэр также обратился к руководителям столичных предприятий и организаций, призвав их перевести на дистанционный режим как можно больше сотрудников.
"Разумеется, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей", — уточнил он.
Кроме того, он поручил обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры работников и тестирование на COVID-19. А жителей столицы Собянин попросил строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах.
"Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей", — написал он.
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 07:25Распространение нового коронавируса
В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

Работа на удаленке

В мэрии Москвы сообщили, что переведут на дистанционную работу максимально возможное число людей из правительства и подведомственных структур. По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, треть сотрудников столичного правительства из числа тех, кто вернулся в офисы, снова уйдут на удаленку.
Всего же, по данным властей Москвы, около половины столичных компаний предоставляет сотрудникам возможность работать удаленно.
"И сейчас мы рекомендуем по возможности ускорить этот процесс", — сообщает городской комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
При этом только треть владельцев бизнеса, чьи сотрудники работают удаленно, считают работу из дома менее эффективной по сравнению с офисной.
"Сорок пять процентов оценивают эффективность офисной и удаленной работы на одинаковом уровне, а 19 процентов ответили, что сотрудники эффективнее работают из дома", — отметили в ведомстве.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 21:41Распространение нового коронавируса
Собянин рассказал о планах вакцинации от коронавируса в Москве

Ситуация с COVID-19 в Москве

За минувшие сутки в столице выявили 1560 новых случаев заражения коронавирусом, а днем ранее — 1050 случаев. Общее число инфицированных в Москве достигло почти 282 тысяч, умерли за все время с начала пандемии 5129 человек, выздоровели — 242 тысячи.
По данным московского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, растет и число госпитализаций: за сутки в больницы поступили 797 человек. При этом 40,3 процента среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 21,9 процента — от 46 до 65 лет, 16,1 процента — от 66 до 79 лет, еще 7,6 процента — старше 80 лет, 14,1 процента — дети.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — добавили в штабе.
Кроме того, за сутки в столице провели 70 тысяч тестирований на коронавирусную инфекцию.
В штабе также отметили, что ситуация с заболеваемостью в Москве соответствует мировому тренду.
"Число новых случаев коронавируса растет во всем мире. Так, в Мадриде в сентябре было зарегистрировано более 5400 случаев за сутки, что почти в три с половиной раза больше, чем в Москве. В Вене пиковым показателем до сентября было 178 заболевших за сутки, в сентябре же был зафиксирован 431 случай, что почти в два с половиной раза больше", — говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
159527118
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Сам дома оставайся. Для Москвы от этого больше пользы будет.
25 сентября, 13:16
ПППравдоруб Правдорубов
8240008
Мне кажется, что ограничения для лиц старше 65 приведут к их массовому вымиранию. Уж, работы они точно лишатся. Сиди, Собянин, сам дома, ты богатый.
25 сентября, 13:31
Vov VovVov Vov
7010508
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