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https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577757249.html
Малышева перечислила болезни — близнецы коронавируса
Врач и телеведущая Елена Малышева в передаче "Жить здорово" сравнила симптомы коронавируса, аллергии и гриппа. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:13
2020-09-25T14:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
елена малышева
аллергия
воз
университет джонса хопкинса
перу
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Малышева</a> в передаче "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=fQTBMRnOZek" target="_blank" rel="nofollow noopener">Жить здорово</a>" сравнила симптомы <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, <a href="https://ria.ru/keyword_allergija/" target="_blank">аллергии</a> и <a href="https://ria.ru/tag_gripp/" target="_blank">гриппа</a>.Она напомнила, что при этих заболеваниях возможен кашель, насморк и потеря обоняния. При этом Малышева подчеркнула, что последний "страшный" признак связывают именно с коронавирусом.Температура повышается при коронавирусе и гриппе. При аллергии она чаще всего остается нормальной. Одышка и слабость характерны как для коронавируса, так и для гриппа. При аллергической реакции одышка может возникнуть, если есть астма, однако ощущения слабости у человека нет. Также для аллергии характерны покраснение и зуд глаз.Классическим симптомом гриппа считается ломота в мышцах. Однако, напомнила Малышева, у некоторых болеющих COVID-19 также встречается этот симптом.Телеведущая призвала сделать вакцину от гриппа, чтобы не думать об этом заболевании. Кроме того, если нет температуры, а есть насморк и чешутся глаза, то, вероятнее всего, это аллергия. В передаче также напомнили, что нужно не паниковать, а отдыхать и правильно питаться, чтобы не заболеть.В мире, согласно статистике <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, COVID-19 заболело более 31,7 миллиона человек, умерли 973 тысячи. Среди наиболее подверженных заболеванию стран, согласно статистике <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank" data-auto="true">Университета Джонса Хопкинса</a>, — США, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилия</a>. Россия находится в списке на четвертом месте, затем следуют <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank" data-auto="true">Перу</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексика</a>, <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испания</a> и другие.В <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">России</a> выявлено 1 136 048 случаев COVID-19, погибли более 20 тысяч человек, выздоровели свыше 934 тысяч.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577749733.html
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россия
перу
бразилия
испания
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена малышева, аллергия, воз, университет джонса хопкинса, перу, бразилия, испания, грипп, общество

Малышева перечислила болезни — близнецы коронавируса

12:13 25.09.2020 (обновлено: 14:15 25.09.2020)
7556
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Телеведущая Елена Малышева . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева в передаче "Жить здорово" сравнила симптомы коронавируса, аллергии и гриппа.
Она напомнила, что при этих заболеваниях возможен кашель, насморк и потеря обоняния. При этом Малышева подчеркнула, что последний "страшный" признак связывают именно с коронавирусом.
Температура повышается при коронавирусе и гриппе. При аллергии она чаще всего остается нормальной. Одышка и слабость характерны как для коронавируса, так и для гриппа. При аллергической реакции одышка может возникнуть, если есть астма, однако ощущения слабости у человека нет. Также для аллергии характерны покраснение и зуд глаз.
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Классическим симптомом гриппа считается ломота в мышцах. Однако, напомнила Малышева, у некоторых болеющих COVID-19 также встречается этот симптом.
Телеведущая призвала сделать вакцину от гриппа, чтобы не думать об этом заболевании. Кроме того, если нет температуры, а есть насморк и чешутся глаза, то, вероятнее всего, это аллергия.
В передаче также напомнили, что нужно не паниковать, а отдыхать и правильно питаться, чтобы не заболеть.
В мире, согласно статистике ВОЗ, COVID-19 заболело более 31,7 миллиона человек, умерли 973 тысячи. Среди наиболее подверженных заболеванию стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — США, Индия, Бразилия. Россия находится в списке на четвертом месте, затем следуют Колумбия, Перу, Мексика, Испания и другие.
В России выявлено 1 136 048 случаев COVID-19, погибли более 20 тысяч человек, выздоровели свыше 934 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
41122429
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕлена МалышеваАллергияВОЗУниверситет Джонса ХопкинсаПеруБразилияИспанияГриппОбщество
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