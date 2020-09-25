https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577751586.html
Вирусолог назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в России
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с РИА Новости связал рост заболеваемости COVID-19 с наплевательским отношением людей к... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T11:23
2020-09-25T11:23
2020-09-25T11:23
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a> в разговоре с РИА Новости связал рост заболеваемости COVID-19 с наплевательским отношением людей к рекомендациям <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.На уточняющий вопрос, связан ли рост количества инфицированных с тем, что граждане не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, эксперт ответил утвердительно: "Это я и имею в виду".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество