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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577750101.html
Мурашко заявил об отсутствии роста числа тяжелых пациентов с COVID-19
Количество тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией в России не увеличивается, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T11:14
2020-09-25T11:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Количество тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией в России не увеличивается, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Он уточнил, что за время пандемии в стране построены 30 новых инфекционных больниц и корпусов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество

Мурашко заявил об отсутствии роста числа тяжелых пациентов с COVID-19

11:14 25.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Количество тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией в России не увеличивается, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы видим, что количество тяжелых пациентов не увеличивается", - сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что за время пандемии в стране построены 30 новых инфекционных больниц и корпусов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
670005
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоОбщество
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