https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577750101.html

Мурашко заявил об отсутствии роста числа тяжелых пациентов с COVID-19

Количество тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией в России не увеличивается, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T11:14

2020-09-25T11:14

2020-09-25T11:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Количество тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией в России не увеличивается, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Он уточнил, что за время пандемии в стране построены 30 новых инфекционных больниц и корпусов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество