https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577750101.html
Мурашко заявил об отсутствии роста числа тяжелых пациентов с COVID-19
Количество тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией в России не увеличивается, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T11:14
2020-09-25T11:14
2020-09-25T11:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575682304_0:123:3072:1851_1400x0_80_0_0_9a95411f90899018a952711824312963.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Количество тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией в России не увеличивается, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Он уточнил, что за время пандемии в стране построены 30 новых инфекционных больниц и корпусов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575682304_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_63223dde50ed2d8e3ad354162d4b7101.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество