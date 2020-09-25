https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577748278.html

Оперштаб оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве соответствует мировому тренду, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T10:57

2020-09-25T10:57

2020-09-25T11:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> соответствует мировому тренду, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице"Число новых случаев коронавируса растет во всём мире. Так, в <a href="http://ria.ru/location_Madrid/" target="_blank" data-auto="true">Мадриде</a> в сентябре было зарегистрировано более 5400 случаев за сутки, что почти в 3,5 раза больше, чем в Москве. В <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вене</a> пиковым показателем до сентября было 178 заболевших за сутки, в сентябре же был зафиксирован 431 случай, что почти в 2,5 раза больше", - сообщили в штабе.Отмечается, что в столице подтверждено 1 560 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число госпитализаций тоже растёт, за сутки в больницы поступило 797 человек. За день было проведено 70 тысяч тестирований на коронавирусную инфекцию."40,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 21,9% – от 46 до 65 лет, 16,1% - от 66 до 79 лет, еще 7,6% – старше 80 лет. Также 14,1% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", – добавили в штабе.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что с 28 сентября пожилым людям будет рекомендовано ограничить посещение людных мест. Он призвал москвичей строго соблюдать масочно-перчаточный режим, а работодателям посоветовал перевести сотрудников на удалёнку.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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