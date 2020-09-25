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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577741795.html
В Москве еще 1227 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
Ещё 1227 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число достигло почти 243 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T09:13
2020-09-25T09:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Ещё 1227 пациентов вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число достигло почти 243 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, анастасия ракова , общество

В Москве еще 1227 пациентов вылечились от коронавируса за сутки

09:13 25.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ещё 1227 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число достигло почти 243 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1227 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 242 883", - сообщила вице-мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАнастасия РаковаОбщество
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