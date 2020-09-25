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ЦУМ оштрафовали на более чем 1 млн рублей за нарушение масочного режима
Московские власти оштрафовали ЦУМ на более чем миллион рублей за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил руководитель департамента торговли и услуг... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T08:36
2020-09-25T10:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
цум (москва)
москва
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Московские власти оштрафовали ЦУМ на более чем миллион рублей за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил руководитель департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a> в эфире канала <a href="https://www.m24.ru/live" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Москва 24"</a>.Он отметил, что штрафы за подобные нарушения довольно высокие. В целом, по словам Немерюка, столичные торговые предприятия получили уже более 15 тысяч таких штрафов.Накануне глава департамента рассказал, что из-за отсутствия у продавцов и покупателей масок и перчаток с мая в Москве закрыли 43 предприятия торговли, а также приостановили работу некоторых магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
Понятия "масочный режим" нет ни в одном законе РФ! Принуждение граждан ходить в масках (приобретаемыми ими за свой же счёт) - незаконно и опасно для здоровья. Или кто докажет, что дышать выдыхаемым углекислым газом, вирусами, грибками, бактериями, полезно для здоровья и укрепляет иммунитет? Ну, кто докажет? Нет смельчаков? То то же... В общем, полный безпредел уже близок.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, цум (москва), москва

ЦУМ оштрафовали на более чем 1 млн рублей за нарушение масочного режима

08:36 25.09.2020 (обновлено: 10:00 25.09.2020)
6683
© РИА Новости / Ксения СидороваЗдание ЦУМа в Москве
Здание ЦУМа в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Московские власти оштрафовали ЦУМ на более чем миллион рублей за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире канала "Москва 24".
Он отметил, что штрафы за подобные нарушения довольно высокие. В целом, по словам Немерюка, столичные торговые предприятия получили уже более 15 тысяч таких штрафов.
Накануне глава департамента рассказал, что из-за отсутствия у продавцов и покупателей масок и перчаток с мая в Москве закрыли 43 предприятия торговли, а также приостановили работу некоторых магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЦУМ (Москва)Москва
Популярные комментарии
Понятия "масочный режим" нет ни в одном законе РФ! Принуждение граждан ходить в масках (приобретаемыми ими за свой же счёт) - незаконно и опасно для здоровья. Или кто докажет, что дышать выдыхаемым углекислым газом, вирусами, грибками, бактериями, полезно для здоровья и укрепляет иммунитет? Ну, кто докажет? Нет смельчаков? То то же... В общем, полный безпредел уже близок.
25 сентября, 09:47
Eugene ShilkinEugene Shilkin
3400106
Как там в анекдоте про жадность?
25 сентября, 08:40
ДНДенис Носков
1510302
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