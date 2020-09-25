https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577741138.html

ЦУМ оштрафовали на более чем 1 млн рублей за нарушение масочного режима

Московские власти оштрафовали ЦУМ на более чем миллион рублей за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил руководитель департамента торговли и услуг... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T08:36

2020-09-25T08:36

2020-09-25T10:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

цум (москва)

москва

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Московские власти оштрафовали ЦУМ на более чем миллион рублей за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил руководитель департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a> в эфире канала <a href="https://www.m24.ru/live" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Москва 24"</a>.Он отметил, что штрафы за подобные нарушения довольно высокие. В целом, по словам Немерюка, столичные торговые предприятия получили уже более 15 тысяч таких штрафов.Накануне глава департамента рассказал, что из-за отсутствия у продавцов и покупателей масок и перчаток с мая в Москве закрыли 43 предприятия торговли, а также приостановили работу некоторых магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

Eugene Shilkin Понятия "масочный режим" нет ни в одном законе РФ! Принуждение граждан ходить в масках (приобретаемыми ими за свой же счёт) - незаконно и опасно для здоровья. Или кто докажет, что дышать выдыхаемым углекислым газом, вирусами, грибками, бактериями, полезно для здоровья и укрепляет иммунитет? Ну, кто докажет? Нет смельчаков? То то же... В общем, полный безпредел уже близок. 41

Денис Носков Как там в анекдоте про жадность? 21

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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