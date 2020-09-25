https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577740630.html

Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября перейти в дистанционный... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T08:13

2020-09-25T08:13

2020-09-25T09:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> из-за ситуации с коронавирусом попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября перейти в дистанционный формат или взять отпуск, соответствующее сообщение появилось на личном <a href="https://www.sobyanin.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> главы города."Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются", - говорится в сообщении.Собянин сообщил, что в Москве в последние дни есть "значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса". "К тому же приближаются холода, а с ними и традиционный рост простудных заболеваний", - написал он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

Юрий Ф Давно пора! И наводить надо порядок жестко! Столько правоохранителей в стране, та же Росгвардия быстро наведет порядок в магазинах и на транспорте. И на улицу выходить только с разрешением от властей по СМС и только по УВАЖИТЕЛЬНЫМ причинам. А то шляются везде не поймёшь зачем, вирус разносят. 181

Денис Носков Они (пожилые) выполняют рекомендации в отличие от молодежи 114

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва