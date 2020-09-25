https://ria.ru/20200925/kornavirus-1577767957.html

В Минздраве заявили о прогнозируемом росте заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом, который отмечается сейчас в РФ, прогнозировался ранее, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:58

2020-09-25T13:58

2020-09-25T13:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Рост заболеваемости коронавирусом, который отмечается сейчас в РФ, прогнозировался ранее, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Отмечаем, что в настоящее наблюдается прогнозируемый ранее экспертами <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрава</a> России подъем заболеваемостью коронавирусом", - сказал Кузнецов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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