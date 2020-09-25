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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200925/kornavirus-1577767957.html
В Минздраве заявили о прогнозируемом росте заболеваемости COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусом, который отмечается сейчас в РФ, прогнозировался ранее, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:58
2020-09-25T13:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Рост заболеваемости коронавирусом, который отмечается сейчас в РФ, прогнозировался ранее, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Отмечаем, что в настоящее наблюдается прогнозируемый ранее экспертами <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрава</a> России подъем заболеваемостью коронавирусом", - сказал Кузнецов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В Минздраве заявили о прогнозируемом росте заболеваемости COVID-19

13:58 25.09.2020 (обновлено: 13:59 25.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом, который отмечается сейчас в РФ, прогнозировался ранее, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Отмечаем, что в настоящее наблюдается прогнозируемый ранее экспертами Минздрава России подъем заболеваемостью коронавирусом", - сказал Кузнецов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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