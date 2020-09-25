https://ria.ru/20200925/kopter-dlya-doma-1577759454.html

Amazon показал летающую камеру для дома, которая отпугнет грабителя

Подразделение Amazon Ring представило бытовую камеру безопасности Always Home Cam с режимом беспилотника. Производитель анонсировал устройство на своем... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:40

2020-09-25T12:40

2020-09-25T12:44

риа наука

amazon.com, inc.

гаджеты

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577758861_0:5:1188:673_1400x0_80_0_0_e7dd9dd5baea616592a4bfe91cf5e3f1.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Подразделение Amazon Ring представило бытовую камеру безопасности Always Home Cam с режимом беспилотника. Производитель <u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=i2jFN_QEcS4" target="_blank" rel="nofollow noopener">анонсировал</a></u> устройство на своем YouTube-канале.В основном режиме камера ведет наблюдение, будучи пристыкована к док-станции. Если же владелец хочет, к примеру, посмотреть, выключена ли плита на кухне, он через смартфон активирует режим дрона, камера покидает док-станцию и, управляемая дистанционно, летит по маршруту. Режим дрона включает и сработавшая сигнализация. В этом случае на смартфон пользователю придет уведомление, и камера, при наличии интернет-соединения, запустит видеотрансляцию из помещения. Разработчики подчеркивают, что Always Home Cam в режиме дрона совершенно безопасен для людей и домашних животных — пропеллеры защищены решетками, а шум их работы специально сделали довольно громким, чтобы предупреждать окружающих о приближении. Камеру наблюдения начнут продавать в 2021 году за 249 долларов.

https://ria.ru/20200811/1575616811.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

amazon.com, inc., гаджеты, технологии