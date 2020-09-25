https://ria.ru/20200925/kopter-dlya-doma-1577759454.html
Amazon показал летающую камеру для дома, которая отпугнет грабителя
Подразделение Amazon Ring представило бытовую камеру безопасности Always Home Cam с режимом беспилотника. Производитель анонсировал устройство на своем... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:40
2020-09-25T12:40
2020-09-25T12:44
риа наука
amazon.com, inc.
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Подразделение Amazon Ring представило бытовую камеру безопасности Always Home Cam с режимом беспилотника. Производитель <u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=i2jFN_QEcS4" target="_blank" rel="nofollow noopener">анонсировал</a></u> устройство на своем YouTube-канале.В основном режиме камера ведет наблюдение, будучи пристыкована к док-станции. Если же владелец хочет, к примеру, посмотреть, выключена ли плита на кухне, он через смартфон активирует режим дрона, камера покидает док-станцию и, управляемая дистанционно, летит по маршруту. Режим дрона включает и сработавшая сигнализация. В этом случае на смартфон пользователю придет уведомление, и камера, при наличии интернет-соединения, запустит видеотрансляцию из помещения. Разработчики подчеркивают, что Always Home Cam в режиме дрона совершенно безопасен для людей и домашних животных — пропеллеры защищены решетками, а шум их работы специально сделали довольно громким, чтобы предупреждать окружающих о приближении. Камеру наблюдения начнут продавать в 2021 году за 249 долларов.
https://ria.ru/20200811/1575616811.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
amazon.com, inc., гаджеты, технологии
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
Подразделение Amazon Ring представило бытовую камеру безопасности Always Home Cam с режимом беспилотника. Производитель анонсировал
устройство на своем YouTube-канале.
В основном режиме камера ведет наблюдение, будучи пристыкована к док-станции. Если же владелец хочет, к примеру, посмотреть, выключена ли плита на кухне, он через смартфон активирует режим дрона, камера покидает док-станцию и, управляемая дистанционно, летит по маршруту.
Режим дрона включает и сработавшая сигнализация. В этом случае на смартфон пользователю придет уведомление, и камера, при наличии интернет-соединения, запустит видеотрансляцию из помещения.
Разработчики подчеркивают, что Always Home Cam в режиме дрона совершенно безопасен для людей и домашних животных — пропеллеры защищены решетками, а шум их работы специально сделали довольно громким, чтобы предупреждать окружающих о приближении. Камеру наблюдения начнут продавать в 2021 году за 249 долларов.