Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200925/kopter-dlya-doma-1577759454.html
Amazon показал летающую камеру для дома, которая отпугнет грабителя
Подразделение Amazon Ring представило бытовую камеру безопасности Always Home Cam с режимом беспилотника. Производитель анонсировал устройство на своем... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:40
2020-09-25T12:44
риа наука
amazon.com, inc.
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577758861_0:5:1188:673_1400x0_80_0_0_e7dd9dd5baea616592a4bfe91cf5e3f1.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Подразделение Amazon Ring представило бытовую камеру безопасности Always Home Cam с режимом беспилотника. Производитель <u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=i2jFN_QEcS4" target="_blank" rel="nofollow noopener">анонсировал</a></u> устройство на своем YouTube-канале.В основном режиме камера ведет наблюдение, будучи пристыкована к док-станции. Если же владелец хочет, к примеру, посмотреть, выключена ли плита на кухне, он через смартфон активирует режим дрона, камера покидает док-станцию и, управляемая дистанционно, летит по маршруту. Режим дрона включает и сработавшая сигнализация. В этом случае на смартфон пользователю придет уведомление, и камера, при наличии интернет-соединения, запустит видеотрансляцию из помещения. Разработчики подчеркивают, что Always Home Cam в режиме дрона совершенно безопасен для людей и домашних животных — пропеллеры защищены решетками, а шум их работы специально сделали довольно громким, чтобы предупреждать окружающих о приближении. Камеру наблюдения начнут продавать в 2021 году за 249 долларов.
https://ria.ru/20200811/1575616811.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577758861_143:0:1044:676_1400x0_80_0_0_6a88131631d12eee00e975b6a0254276.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
amazon.com, inc., гаджеты, технологии

Amazon показал летающую камеру для дома, которая отпугнет грабителя

12:40 25.09.2020 (обновлено: 12:44 25.09.2020)
983
© RingДрон Ring Always Home Cam
Дрон Ring Always Home Cam - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Ring
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Подразделение Amazon Ring представило бытовую камеру безопасности Always Home Cam с режимом беспилотника. Производитель анонсировал устройство на своем YouTube-канале.
В основном режиме камера ведет наблюдение, будучи пристыкована к док-станции. Если же владелец хочет, к примеру, посмотреть, выключена ли плита на кухне, он через смартфон активирует режим дрона, камера покидает док-станцию и, управляемая дистанционно, летит по маршруту.
Режим дрона включает и сработавшая сигнализация. В этом случае на смартфон пользователю придет уведомление, и камера, при наличии интернет-соединения, запустит видеотрансляцию из помещения.
Разработчики подчеркивают, что Always Home Cam в режиме дрона совершенно безопасен для людей и домашних животных — пропеллеры защищены решетками, а шум их работы специально сделали довольно громким, чтобы предупреждать окружающих о приближении. Камеру наблюдения начнут продавать в 2021 году за 249 долларов.
Видео испытаний новейшего дрона-дальнобойщика - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 03:02
Впервые опубликовано видео испытаний российского дрона-дальнобойщика
1351118
Обсудить1
РИА НаукаAmazon.com, Inc.гаджетыТехнологии
Рекомендуем
Разработка вакцины от коронавируса
Американская Novavax начала третью фазу испытаний вакцины от COVID-19
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Бундестаг отказался комментировать идею Госдумы о группе по Навальному
Операционная система Windows XP
Исходники Windows XP попали в Сеть
Погибший лес к востоку от Норильска
Ученые нашли причину массовой гибели лесов под Норильском
Севастополь
В СНБО Украины признали невозможность вернуть Крым силой
Препарат для лечения коронавируса Арепливир
В Сибири потенциальных покупателей "Арепливира" пугает его цена
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Найдены биомаркеры микроинсульта
Производство вакцины от COVID-19
Узбекистан запросил у РФПИ 5 тысяч доз вакцины против COVID-19
Производство лекарства от коронавируса Арепливир
На Дальнем Востоке "Арепливир" можно купить только на Чукотке
Работа УМВД России
Полиция нашла школьниц, танцевавших у Вечного огня в Кирове
Космический аппарат Чанъэ-4
Ученые впервые измерили дозу облучения на поверхности Луны
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
"Пробы ставить некуда": Пашаев назвал семью Захаровых неполноценной
Новые часы Apple Watch Series 4
Точность пульсоксиметра в новых часах Apple Watch подвергли сомнению
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
В Сеть слили размеры и название самого компактного iPhone 12
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев рассказал о "жестком условии", которое поставил перед Ефремовым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 возбудили дело о нарушении правил полетов
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
23:08СМИ назвали причину крушения Ан-26 в Харьковской области
Лента новостейМолния