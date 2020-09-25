https://ria.ru/20200925/kontsert-1577707117.html
СМИ: Паттинсон, Коллинз и Макгрегор станут ведущими грандиозного концерта
СМИ узнали, что актеры Роберт Паттинсон, Лили Коллинз и Юэн Макгрегор проведут виртуальный благотворительный концерт Virtual GO, чтобы собрать средства для... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T02:43
2020-09-25T02:43
2020-09-25T02:43
культура
коронавирус covid-19
музыка
новости культуры
концерты
лили коллинз
юэн макгрегор
роберт паттинсон
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<strong>МОСКВА, 25 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. СМИ узнали, что актеры <a href="http://ria.ru/person_Pattinson_Robert/" target="_blank" data-auto="true">Роберт Паттинсон</a>, <a href="http://ria.ru/person_Lili_Kollinz/" target="_blank" data-auto="true">Лили Коллинз</a> и <a href="http://ria.ru/person_Makgregor_JUehn/" target="_blank" data-auto="true">Юэн Макгрегор</a> проведут виртуальный благотворительный концерт Virtual GO, чтобы собрать средства для помощи в борьбе с COVID-19, <a href="https://people.com/movies/robert-pattinson-lily-collins-and-ewan-mcgregor-to-host-first-ever-go-gala/" target="_blank">сообщает</a> People. По информации издания, в шоу, которое состоится 24-го октября на <a href="https://www.gogala2020.org/" target="_blank">сайте</a> некоммерческой организации GO Campaign, примут участие рок-группа Haim, певицы Джудит Хилл, Кэтрин Макфи, музыкант Дэвид Фостер и другие.Эксклюзивный номер также покажет и Юэн Макгрегор. Ожидается, что он выступит с подругой актрисой Мэри Элизабет Уинстэд. Все средства, собранные на гала-вечере, будут переданы GO Campaign.
https://ria.ru/20200924/lavigne-1577591812.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, музыка, новости культуры, концерты, лили коллинз, юэн макгрегор, роберт паттинсон