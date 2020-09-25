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https://ria.ru/20200925/konkina-1577784600.html
Стали известны результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина
В крови погибшей дочери актера Владимира Конкина не обнаружили алкоголя, сообщила РЕН ТВ директор артиста Елена Переселени. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:36
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владимир конкин
москва
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>В крови погибшей дочери актера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> не обнаружили алкоголя, сообщила <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a> директор артиста Елена Переселени.Собеседница телеканала уточнила, что получила эту информацию от юриста. В скором времени, добавила она, представители актера получат документы и представят развернутый комментарий.Ранее стало известно о гибели в Москве 32-летней Софии Конкиной. Перед трагедией она находилась в плавательном бассейне фитнес-клуба. Софию доставили в реанимацию Боткинской больницы, однако спасти ее не удалось. Предварительной причиной смерти стало утопление. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
https://ria.ru/20200925/konkina-1577738546.html
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владимир конкин, москва

Стали известны результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина

17:36 25.09.2020 (обновлено: 19:54 25.09.2020)
72222
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсетиСофия Конкина
София Конкина - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В крови погибшей дочери актера Владимира Конкина не обнаружили алкоголя, сообщила РЕН ТВ директор артиста Елена Переселени.
Собеседница телеканала уточнила, что получила эту информацию от юриста. В скором времени, добавила она, представители актера получат документы и представят развернутый комментарий.
Ранее стало известно о гибели в Москве 32-летней Софии Конкиной. Перед трагедией она находилась в плавательном бассейне фитнес-клуба. Софию доставили в реанимацию Боткинской больницы, однако спасти ее не удалось. Предварительной причиной смерти стало утопление. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
София Конкина - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 03:01
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