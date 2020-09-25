https://ria.ru/20200925/konkina-1577784600.html

Стали известны результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина

В крови погибшей дочери актера Владимира Конкина не обнаружили алкоголя, сообщила РЕН ТВ директор артиста Елена Переселени. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:36

2020-09-25T17:36

2020-09-25T19:54

владимир конкин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577703484_0:15:957:553_1400x0_80_0_0_fae991146eb6b2830fb799f1f3e26aea.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>В крови погибшей дочери актера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> не обнаружили алкоголя, сообщила <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a> директор артиста Елена Переселени.Собеседница телеканала уточнила, что получила эту информацию от юриста. В скором времени, добавила она, представители актера получат документы и представят развернутый комментарий.Ранее стало известно о гибели в Москве 32-летней Софии Конкиной. Перед трагедией она находилась в плавательном бассейне фитнес-клуба. Софию доставили в реанимацию Боткинской больницы, однако спасти ее не удалось. Предварительной причиной смерти стало утопление. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

https://ria.ru/20200925/konkina-1577738546.html

1

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир конкин, москва