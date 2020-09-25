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https://ria.ru/20200925/konkina-1577770068.html
РЕН раскрыл подробности гибели дочери актера Владимира Конкина
Дочь актера Владимира Конкина София, которая погибла в бассейне фитнес-клуба, могла быть нетрезвой во время занятия. Об этом сообщает РЕН-ТВ. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T14:22
2020-09-25T14:22
россия
владимир конкин
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Дочь актера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> София, которая погибла в бассейне фитнес-клуба, могла быть нетрезвой во время занятия. Об этом сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН-ТВ</a>.Одна из сотрудниц фитнес-клуба рассказала, что глубина бассейна составляет 1,5 метра и там "невозможно утонуть". Кроме того, девушке стало плохо. Говоря о том, была ли Конкина трезвой в тот момент, сотрудница ответила "это вопрос".Кроме того, по словам сотрудниц, в сумке девушки нашли штопор и пробку от бутылки вина. Также они рассказали, что родные погибшей уточняли, была ли девушка пьяна в момент гибели.О гибели дочери актера Владимира Конкина Софии стало известно накануне. Она поступила в реанимацию Боткинской больницы. Предварительной причиной гибели стало утопление.
https://ria.ru/20200925/konkina-1577738546.html
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россия
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60
россия, владимир конкин, происшествия

РЕН раскрыл подробности гибели дочери актера Владимира Конкина

14:22 25.09.2020
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© Фото : страница Софии Конкиной в соцсетиСофия Конкина
София Конкина - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Дочь актера Владимира Конкина София, которая погибла в бассейне фитнес-клуба, могла быть нетрезвой во время занятия. Об этом сообщает РЕН-ТВ.
Одна из сотрудниц фитнес-клуба рассказала, что глубина бассейна составляет 1,5 метра и там "невозможно утонуть". Кроме того, девушке стало плохо. Говоря о том, была ли Конкина трезвой в тот момент, сотрудница ответила "это вопрос".
"Клиент сказал что, когда начал оказывать первую медицинскую помощь, он чувствовал запах алкоголя ", — рассказала управляющая фитнес-клуба.
Кроме того, по словам сотрудниц, в сумке девушки нашли штопор и пробку от бутылки вина. Также они рассказали, что родные погибшей уточняли, была ли девушка пьяна в момент гибели.
О гибели дочери актера Владимира Конкина Софии стало известно накануне. Она поступила в реанимацию Боткинской больницы. Предварительной причиной гибели стало утопление.
София Конкина - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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