https://ria.ru/20200925/konkina-1577770068.html

РЕН раскрыл подробности гибели дочери актера Владимира Конкина

Дочь актера Владимира Конкина София, которая погибла в бассейне фитнес-клуба, могла быть нетрезвой во время занятия. Об этом сообщает РЕН-ТВ. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T14:22

2020-09-25T14:22

2020-09-25T14:22

россия

владимир конкин

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Дочь актера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> София, которая погибла в бассейне фитнес-клуба, могла быть нетрезвой во время занятия. Об этом сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН-ТВ</a>.Одна из сотрудниц фитнес-клуба рассказала, что глубина бассейна составляет 1,5 метра и там "невозможно утонуть". Кроме того, девушке стало плохо. Говоря о том, была ли Конкина трезвой в тот момент, сотрудница ответила "это вопрос".Кроме того, по словам сотрудниц, в сумке девушки нашли штопор и пробку от бутылки вина. Также они рассказали, что родные погибшей уточняли, была ли девушка пьяна в момент гибели.О гибели дочери актера Владимира Конкина Софии стало известно накануне. Она поступила в реанимацию Боткинской больницы. Предварительной причиной гибели стало утопление.

https://ria.ru/20200925/konkina-1577738546.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир конкин, происшествия