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https://ria.ru/20200925/konkina-1577738546.html
Знакомые погибшей дочери Конкина рассказали о ее жизни
Друзья и знакомые погибшей в бассейне Софии Конкиной, дочери актера Владимира Конкина, рассказали о ее жизни. Об этом сообщает mk.ru. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T03:01
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владимир конкин
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. </strong>Друзья и знакомые погибшей в бассейне Софии Конкиной, дочери актера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a>, рассказали о ее жизни. Об этом сообщает <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">mk.ru</a>.По словам одного из знакомых погибшей, у нее были "сложные отношения" с отцом, при этом Конкина была хорошей матерью, "человеком позитивным, эмоциональным, достаточно открытым", "периодически взбаломошной".Бывший коллега Конкиной сообщил, что она была приятной и улыбчивой.Как сообщает издание, дочь актера любила общаться на сайтах знакомств. Один мужчина, с которым Конкина познакомилась через Сеть, рассказал, что даже не подозревал о том, что она является дочерью известного артиста. "Я Софию не знал так хорошо, просто поверхностно, у нас было одно, два свидания и все. Больше ничего сказать не смогу. Мы не подошли друг другу характерами, скажем так. На этом наше знакомство ограничилось", - добавил он.О смерти 32-летней Софии Конкиной ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Причиной гибели стало утопление. По информации "Пятого канала", накануне трагедии женщина ушла в плавательный бассейн в фитнес-клубе Jump. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
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владимир конкин, москва, происшествия

Знакомые погибшей дочери Конкина рассказали о ее жизни

03:01 25.09.2020
32647
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсетиСофия Конкина
София Конкина - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Друзья и знакомые погибшей в бассейне Софии Конкиной, дочери актера Владимира Конкина, рассказали о ее жизни. Об этом сообщает mk.ru.
По словам одного из знакомых погибшей, у нее были "сложные отношения" с отцом, при этом Конкина была хорошей матерью, "человеком позитивным, эмоциональным, достаточно открытым", "периодически взбаломошной".
София Конкина - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 16:45
Племянница дочери Владимира Конкина рассказала о ее гибели
Бывший коллега Конкиной сообщил, что она была приятной и улыбчивой.
Как сообщает издание, дочь актера любила общаться на сайтах знакомств. Один мужчина, с которым Конкина познакомилась через Сеть, рассказал, что даже не подозревал о том, что она является дочерью известного артиста.
"Я Софию не знал так хорошо, просто поверхностно, у нас было одно, два свидания и все. Больше ничего сказать не смогу. Мы не подошли друг другу характерами, скажем так. На этом наше знакомство ограничилось", - добавил он.
О смерти 32-летней Софии Конкиной ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Причиной гибели стало утопление. По информации "Пятого канала", накануне трагедии женщина ушла в плавательный бассейн в фитнес-клубе Jump.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
София Конкина - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 16:14
Стали известны подробности гибели дочери Конкина
422123829
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Владимир КонкинМоскваПроисшествия
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