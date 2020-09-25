https://ria.ru/20200925/konkina-1577738546.html

Знакомые погибшей дочери Конкина рассказали о ее жизни

Друзья и знакомые погибшей в бассейне Софии Конкиной, дочери актера Владимира Конкина, рассказали о ее жизни. Об этом сообщает mk.ru. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T03:01

2020-09-25T03:01

2020-09-25T03:01

владимир конкин

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. </strong>Друзья и знакомые погибшей в бассейне Софии Конкиной, дочери актера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a>, рассказали о ее жизни. Об этом сообщает <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">mk.ru</a>.По словам одного из знакомых погибшей, у нее были "сложные отношения" с отцом, при этом Конкина была хорошей матерью, "человеком позитивным, эмоциональным, достаточно открытым", "периодически взбаломошной".Бывший коллега Конкиной сообщил, что она была приятной и улыбчивой.Как сообщает издание, дочь актера любила общаться на сайтах знакомств. Один мужчина, с которым Конкина познакомилась через Сеть, рассказал, что даже не подозревал о том, что она является дочерью известного артиста. "Я Софию не знал так хорошо, просто поверхностно, у нас было одно, два свидания и все. Больше ничего сказать не смогу. Мы не подошли друг другу характерами, скажем так. На этом наше знакомство ограничилось", - добавил он.О смерти 32-летней Софии Конкиной ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Причиной гибели стало утопление. По информации "Пятого канала", накануне трагедии женщина ушла в плавательный бассейн в фитнес-клубе Jump. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

https://ria.ru/20200924/konkina-1577718724.html

https://ria.ru/20200924/konkina-1577716708.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир конкин, москва, происшествия