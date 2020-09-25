https://ria.ru/20200925/kompanii--1577780761.html
Владимирские компании МСП привлекли 7,6 миллиарда рублей в рамках НГС
ВЛАДИМИР, 25 сен — РИА Новости. Компании малого и среднего предпринимательства Владимирской области привлекли более 7,6 миллиарда рублей в рамках национальной... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:38
2020-09-25T16:38
2020-09-25T16:40
корпорация мсп
мсп банк
александр браверман
владимирская область
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ВЛАДИМИР, 25 сен — РИА Новости. Компании малого и среднего предпринимательства <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской области</a> привлекли более 7,6 миллиарда рублей в рамках национальной гарантийной системы, сообщил генеральный директор <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Braverman/" target="_blank" data-auto="true">Александр Браверман</a>."В рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и средним компаниям Владимирской области удалось привлечь консолидированный объем финансовой поддержки в размере более 7,6 миллиарда рублей по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночным уровнем", — рассказал Браверман в ходе стратегической сессии, посвященной реализации мер господдержки МСП.Он также указал на успешный опыт взаимодействия корпорации с руководством Владимирской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства. В свою очередь, губернатор Владимирской области <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Sipjagin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Сипягин</a> отметил, что региональная администрация системно работает над созданием благоприятного делового климата в регионе. "Корпорация МСП – наш надёжный союзник в вопросах стимулирования бизнес-активности. Мы совместно работаем с такими инструментами поддержки предпринимателей, как льготный лизинг, гарантии и поручительства, бесплатное обучение, консалтинг и другими", — сказал Сипягин в ходе сессии, которая прошла в дистанционном формате.На тематических круглых столах, которые были организованы в рамках стратегической сессии, обсуждались, в том числе, наиболее востребованные меры финансовой, гарантийной и лизинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие сельскохозяйственной кооперации, поддержка субъектов МСП в сфере туризма и другие темы.
https://ria.ru/20200925/investproekty-1577780232.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, мсп банк, александр браверман, владимирская область
ВЛАДИМИР, 25 сен — РИА Новости. Компании малого и среднего предпринимательства Владимирской области
привлекли более 7,6 миллиарда рублей в рамках национальной гарантийной системы, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман
.
"В рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и средним компаниям Владимирской области удалось привлечь консолидированный объем финансовой поддержки в размере более 7,6 миллиарда рублей по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночным уровнем", — рассказал Браверман в ходе стратегической сессии, посвященной реализации мер господдержки МСП.
Он также указал на успешный опыт взаимодействия корпорации с руководством Владимирской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства.
В свою очередь, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин
отметил, что региональная администрация системно работает над созданием благоприятного делового климата в регионе.
"Корпорация МСП – наш надёжный союзник в вопросах стимулирования бизнес-активности. Мы совместно работаем с такими инструментами поддержки предпринимателей, как льготный лизинг, гарантии и поручительства, бесплатное обучение, консалтинг и другими", — сказал Сипягин в ходе сессии, которая прошла в дистанционном формате.
На тематических круглых столах, которые были организованы в рамках стратегической сессии, обсуждались, в том числе, наиболее востребованные меры финансовой, гарантийной и лизинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие сельскохозяйственной кооперации, поддержка субъектов МСП в сфере туризма и другие темы.