Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200925/komediya-1577694842.html
Саймон Пегг и Ник Фрост охотятся за призраками в шоу "Искатели правды"
На YouTube разместили первый трейлер комедийного сериала студии Amazon "Искатели правды" с Саймоном Пеггом и Ником Фростом в главных ролях. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T04:10
2020-09-25T04:10
кино и сериалы
новости культуры
саймон пегг
youtube
великобритания
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577696440_32:0:3673:2048_1400x0_80_0_0_62093569b4fa5013b488aede493df59a.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. На YouTube разместили первый трейлер комедийного сериала студии Amazon "Искатели правды" с Саймоном Пеггом и Ником Фростом в главных ролях. В шоу рассказывают о команде исследователей паранормальных явлений. Они ищут и снимают призраков по всей Великобритании, а затем размещают видео о своих приключениях в Сети. Однако чем больше времени они проводят в древних церквях, подземных бункерах и заброшенных больницах, тем скорее начинают раскрывать заговор, который может привести к гибели все человечество. Исполнители ключевых ролей Пегг и Фрост, которые ранее снялись в боевиках "Типа крутые легавые" (2007 год) и "Зомби по имени Шон" (2004 год), стали соавторами сценария и исполнительными продюсерами вместе с Майлсом Кетли и Джимом Филдом Смитом. В сериале также снялись: Самсон Каё, Малкольм Макдауэлл, Эмма Д'Арси, Сьюзи Вокома и другие. Премьера шоу состоится 30 октября на канале Amazon prime video.
https://ria.ru/20200916/dementsiya-1577264716.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577696440_487:0:3218:2048_1400x0_80_0_0_8dd9b5ce72aea2425a9f4ae069e80c43.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, саймон пегг, youtube, великобритания

Саймон Пегг и Ник Фрост охотятся за призраками в шоу "Искатели правды"

04:10 25.09.2020
155
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. На YouTube разместили первый трейлер комедийного сериала студии Amazon "Искатели правды" с Саймоном Пеггом и Ником Фростом в главных ролях.
В шоу рассказывают о команде исследователей паранормальных явлений. Они ищут и снимают призраков по всей Великобритании, а затем размещают видео о своих приключениях в Сети. Однако чем больше времени они проводят в древних церквях, подземных бункерах и заброшенных больницах, тем скорее начинают раскрывать заговор, который может привести к гибели все человечество.
Исполнители ключевых ролей Пегг и Фрост, которые ранее снялись в боевиках "Типа крутые легавые" (2007 год) и "Зомби по имени Шон" (2004 год), стали соавторами сценария и исполнительными продюсерами вместе с Майлсом Кетли и Джимом Филдом Смитом.
В сериале также снялись: Самсон Каё, Малкольм Макдауэлл, Эмма Д'Арси, Сьюзи Вокома и другие.
Премьера шоу состоится 30 октября на канале Amazon prime video.
Скриншот трейлера фильма Отец - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 02:59Культура
В трейлере "Отца" Энтони Хопкинс забывает свою дочь
010000
КультураКино и сериалыНовости культурыСаймон ПеггYouTubeВеликобритания
Рекомендуем
Белка на дереве
Играющая на рояле белка восхитила пользователей Сети
Юэн МакГрегор/Лили Коллинз/Роберт Паттинсон
СМИ: Паттинсон, Коллинз и Макгрегор станут ведущими грандиозного концерта
Кадр из фильма Форрест Гамп
Том Хэнкс рассказал, что оплатил часть съемок "Форреста Гампа"
Писатель Александра Маринина на презентации своего детективного романа Безупречная репутация в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве.
Александра Маринина: автор книги не должен вмешиваться в съемки
Обложка журнала Rolling Stone за Октябрь 2020
Журнал Rolling Stone обновил рейтинг 500 величайших альбомов
Гватемала. Архивное фото
Угнанный в Мексике бизнес-джет разбился в Гватемале с грузом наркотиков
Лес
В Приморье спасли пенсионерку, которая провела в лесу два дня
Ограждения на дороге
В Москве починили более 80 километров поврежденных при ДТП ограждений
Проверка качества яиц на овоскопе на участке сортировки и упаковки на птицефабрике Ново-Барышевская в Новосибирской области
Найдена замена куриному яйцу
Выставка Я, Энди Уорхол
Селфи, Мэрилин, дзен: выставка Уорхола в здании Новой Третьяковки
Зал судебных заседаний в Портленде, США
Обвиняемый в подготовке кибератаки на Tesla россиянин не признал вину
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
Участница карнавала в Рио-де-Жанейро
Ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за коронавируса
Жизнь общины Виссариона в Красноярском крае
Адвокаты троих руководителей общины Виссариона обжаловали их арест
Бурый медведь
На Сахалине медведь сбил снимавший его беспилотник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:44В России за сутки 4317 пациентов излечились от коронавируса
10:44В России за сутки умерли 108 пациентов с COVID-19
10:43Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
10:43В Москве выявили 1560 новых случаев COVID-19
10:43В Госдуме оценили идею США ввести санкции против России из-за Навального
10:42В России выявили 7212 новых случаев заражения коронавирусом
10:37Ринк: Навальный при отравлении "Новичком" умер бы через десять минут
10:36Московские власти рекомендовали ускорить перевод сотрудников на удаленку
10:36В Госдуме ответили на идею ввести санкции против России из-за Навального
10:31Мэр Ялты уволил заместителя, поддержавшего протесты в Белоруссии
10:31В Москве не будут усиливать проверки ТЦ на соблюдение мер по COVID-19
10:31Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом
10:29Гинцбург рассказал о выработке антител после вакцинирования от COVID-19
10:29В Новосибирске на уличном экране пустили порно
10:27Немецкий дипломат оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
10:27Путин назвал условие проведения Года взаимных обменов с Южной Кореей
10:20Названы регионы, которые получат поддержку для выплат на третьего ребенка
10:18Разработчик "Новичка" рассказал о его создании
10:13Умер ветеран, расписавшийся на стене Рейхстага в Берлине
10:11Завершено расследование еще двух дел о "Бессмертном полку"
Лента новостейМолния