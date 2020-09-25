https://ria.ru/20200925/komediya-1577694842.html
Саймон Пегг и Ник Фрост охотятся за призраками в шоу "Искатели правды"
На YouTube разместили первый трейлер комедийного сериала студии Amazon "Искатели правды" с Саймоном Пеггом и Ником Фростом в главных ролях. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T04:10
2020-09-25T04:10
2020-09-25T04:10
кино и сериалы
новости культуры
саймон пегг
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великобритания
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<strong>МОСКВА, 25 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. На YouTube разместили первый трейлер комедийного сериала студии Amazon "Искатели правды" с Саймоном Пеггом и Ником Фростом в главных ролях. В шоу рассказывают о команде исследователей паранормальных явлений. Они ищут и снимают призраков по всей Великобритании, а затем размещают видео о своих приключениях в Сети. Однако чем больше времени они проводят в древних церквях, подземных бункерах и заброшенных больницах, тем скорее начинают раскрывать заговор, который может привести к гибели все человечество. Исполнители ключевых ролей Пегг и Фрост, которые ранее снялись в боевиках "Типа крутые легавые" (2007 год) и "Зомби по имени Шон" (2004 год), стали соавторами сценария и исполнительными продюсерами вместе с Майлсом Кетли и Джимом Филдом Смитом. В сериале также снялись: Самсон Каё, Малкольм Макдауэлл, Эмма Д'Арси, Сьюзи Вокома и другие. Премьера шоу состоится 30 октября на канале Amazon prime video.
https://ria.ru/20200916/dementsiya-1577264716.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, саймон пегг, youtube, великобритания
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. На YouTube разместили первый трейлер комедийного сериала студии Amazon "Искатели правды" с Саймоном Пеггом и Ником Фростом в главных ролях.
В шоу рассказывают о команде исследователей паранормальных явлений. Они ищут и снимают призраков по всей Великобритании, а затем размещают видео о своих приключениях в Сети. Однако чем больше времени они проводят в древних церквях, подземных бункерах и заброшенных больницах, тем скорее начинают раскрывать заговор, который может привести к гибели все человечество.
Исполнители ключевых ролей Пегг и Фрост, которые ранее снялись в боевиках "Типа крутые легавые" (2007 год) и "Зомби по имени Шон" (2004 год), стали соавторами сценария и исполнительными продюсерами вместе с Майлсом Кетли и Джимом Филдом Смитом.
В сериале также снялись: Самсон Каё, Малкольм Макдауэлл, Эмма Д'Арси, Сьюзи Вокома и другие.
Премьера шоу состоится 30 октября на канале Amazon prime video.