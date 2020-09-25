https://ria.ru/20200925/koloniya-1577777688.html

В Кузбассе нашли нарушения в колонии, где осужденные устроили застолье

Прокуратура Кузбасса выявила нарушения в колонии, где осужденные устроили застолье, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:59

2020-09-25T15:59

2020-09-25T15:59

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

кемеровская область

происшествия

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<strong>КЕМЕРОВО, 25 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура Кузбасса выявила нарушения в колонии, где осужденные устроили застолье, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее сообщалось, что прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a> организовала проверку ИК-37, где, по сообщению СМИ, осужденные устроили застолье по поводу освобождения одного из них."В связи с публикациями прокуратурой области организована проверка исполнения уголовно-исполнительного законодательства. В результате выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства в части обеспечения режимных требований и воспитательной работы с осужденными", – сообщает пресс-служба прокуратуры.Ведомство отмечает, что застолье было организовано 30 сентября 2018 года. "Группа осужденных, отбывающих уголовное наказание в разных отрядах колонии строгого режима, с 18.30 до 20.30, пользуясь отсутствием надлежащего надзора со стороны сотрудников учреждения, находилась в комнате воспитательной работы отряда №1 с нарушением формы установленного образца и без нагрудных отличительных знаков (в спортивных костюмах). При этом они разделывали и употребляли в пищу копченого поросенка в непредусмотренном для этого месте, находились без разрешения администрации в общежитии, в котором не проживают", – уточняется в сообщении.Подчеркивается, что прокурор области внес начальнику ГУФСИН России по Кузбассу представление об устранении нарушений, оно в настоящее время находится на рассмотрении.

https://ria.ru/20200108/1563187730.html

кемеровская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), кемеровская область, происшествия