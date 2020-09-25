Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/kischuk-1577778371.html
"Просто богиня": экс-солистка "Серебра" снялась обнаженной
Бывшая солистка группы "Серебро" Екатерина Кищук разместила на своей странице в Instagram снимок, на котором предстала в откровенном образе. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:07
2020-09-25T16:07
екатерина кищук
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577000838_324:241:1117:687_1400x0_80_0_0_71e2f58fff14aa549d15a012498949ca.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Бывшая солистка группы "Серебро" <a href="http://ria.ru/person_ekaterina-kischuk/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Кищук</a> разместила на своей странице в Instagram снимок, на котором предстала в откровенном образе.Фото вызвало волну восхищения среди фолловеров звезды.В кадре знаменитость лежит на спине, на белой простыне. Обнаженную грудь она предусмотрительно прикрывает рукой.Фотографию девушка никак не подписала. За нее это сделали ее подписчики в комментариях.Поклонники оставили множество комплиментов знаменитости: "Просто богиня!", "Какое идеальное фото. Все так гармонично. Приятно смотреть. Теплые тона. Все так нежно, изящно. Просто потрясающе!", "Кищук как отдельный вид искусства", "Как перестать в тебя влюбляться?".
https://ria.ru/20200920/serebro-1577509939.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577000838_450:155:1116:655_1400x0_80_0_0_51c9427431b89bbd5726751f2b3e4c9f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
екатерина кищук, шоу-бизнес

"Просто богиня": экс-солистка "Серебра" снялась обнаженной

16:07 25.09.2020
11950
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк Екатерина Кищук
 Екатерина Кищук - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывшая солистка группы "Серебро" Екатерина Кищук разместила на своей странице в Instagram снимок, на котором предстала в откровенном образе.
Фото вызвало волну восхищения среди фолловеров звезды.
В кадре знаменитость лежит на спине, на белой простыне. Обнаженную грудь она предусмотрительно прикрывает рукой.
Фотографию девушка никак не подписала. За нее это сделали ее подписчики в комментариях.
Поклонники оставили множество комплиментов знаменитости: "Просто богиня!", "Какое идеальное фото. Все так гармонично. Приятно смотреть. Теплые тона. Все так нежно, изящно. Просто потрясающе!", "Кищук как отдельный вид искусства", "Как перестать в тебя влюбляться?".
Екатерина Кищук - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 14:52
"Вот она, Афродита": экс-солистка "Серебра" опубликовала откровенные фото
340008
Обсудить0
Екатерина КищукШоу-бизнес
Рекомендуем
София Конкина
РЕН раскрыл подробности гибели дочери актера Владимира Конкина
Певица Анна Седокова
Седокова шокировала фанатов откровенной свадебной фотосессией
Настя Каменских
Настя Каменских возмутила подписчиков обнаженным фото
Актриса Мария Горбань (справа)
Звезда сериала "Кухня" снялась обнаженной в ванне
Мария Горбань
Актриса из сериала "Кухня" вызвала ажиотаж смелым фото
Певица Нюша
Нюша разозлила поклонников откровенным фото
Солистка группы Виа Гра Анастасия Кожевникова
Экс-солистка "ВИА Гры" поделилась кадрами откровенной фотосессии
София Конкина
Стали известны результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина
Актер Брэд Питт на церемонии вручения премии Оскар
"Новая девушка" Брэда Питта восхитила Сеть снимком в купальнике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
В Кремле прокомментировали непризнание Лукашенко некоторыми странами
Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Ивлеева выложила новую откровенную фотосессию
Паулин Танто
Популярная модель опубликовала откровенный снимок в рубашке на голое тело
Певица Ани Лорак
Образ Ани Лорак в экстремальном мини восхитил подписчиков
Нидерландская модель Роми Стрейд на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Беременная модель Victoria’s Secret снялась в нижнем белье
Стюардесса в аэропорту
Оригинальное фото стюардессы в мини-юбке поразило пользователей Сети
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 возбудили дело о нарушении правил полетов
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
23:08СМИ назвали причину крушения Ан-26 в Харьковской области
Лента новостейМолния