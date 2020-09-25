https://ria.ru/20200925/kischuk-1577778371.html
"Просто богиня": экс-солистка "Серебра" снялась обнаженной
Бывшая солистка группы "Серебро" Екатерина Кищук разместила на своей странице в Instagram снимок, на котором предстала в откровенном образе. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:07
2020-09-25T16:07
2020-09-25T16:07
екатерина кищук
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Бывшая солистка группы "Серебро" <a href="http://ria.ru/person_ekaterina-kischuk/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Кищук</a> разместила на своей странице в Instagram снимок, на котором предстала в откровенном образе.Фото вызвало волну восхищения среди фолловеров звезды.В кадре знаменитость лежит на спине, на белой простыне. Обнаженную грудь она предусмотрительно прикрывает рукой.Фотографию девушка никак не подписала. За нее это сделали ее подписчики в комментариях.Поклонники оставили множество комплиментов знаменитости: "Просто богиня!", "Какое идеальное фото. Все так гармонично. Приятно смотреть. Теплые тона. Все так нежно, изящно. Просто потрясающе!", "Кищук как отдельный вид искусства", "Как перестать в тебя влюбляться?".
https://ria.ru/20200920/serebro-1577509939.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатерина кищук, шоу-бизнес