https://ria.ru/20200925/kinoteatr-1577765274.html

Кинотеатры "Каро" работают согласно рекомендациям Роспотребнадзора

Кинотеатры "Каро" работают в рамках рекомендаций Роспотребнадзора, сотрудники следят за соблюдением режима безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T14:01

2020-09-25T14:01

2020-09-25T14:01

культура

коронавирус в россии

кино и сериалы

новости культуры

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей собянин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575290343_0:171:3072:1899_1400x0_80_0_0_b6f7b817ae08c0b50be319c03d87571f.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Кинотеатры "Каро" работают в рамках рекомендаций Роспотребнадзора, сотрудники следят за соблюдением режима безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе киносети, комментируя рекомендации московских властей в связи с коронавирусом.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 28 сентября пожилым людям будет рекомендовано ограничить посещение людных мест. Он призвал москвичей строго соблюдать масочно-перчаточный режим, а работодателям посоветовал перевести сотрудников на удаленку.Уточняется, что меры безопасности включают в себя социальное дистанцирование, усиленную санитарную обработку помещений, специальную рассадку в залах с автоматической блокировкой соседних мест, бесконтактный проход в залы. "Все сотрудники носят средства индивидуальной защиты, на входе зрителям измеряют температуру и рекомендуют надеть маски", - добавили в пресс-службе.Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 7212 - до 1 136 048. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в Москве – 1560.

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/koronavirus-1577740531.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, кино и сериалы, новости культуры, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва