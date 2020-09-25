https://ria.ru/20200925/kinoteatr-1577765274.html
Кинотеатры "Каро" работают согласно рекомендациям Роспотребнадзора
Кинотеатры "Каро" работают в рамках рекомендаций Роспотребнадзора, сотрудники следят за соблюдением режима безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T14:01
2020-09-25T14:01
2020-09-25T14:01
культура
коронавирус в россии
кино и сериалы
новости культуры
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Кинотеатры "Каро" работают в рамках рекомендаций Роспотребнадзора, сотрудники следят за соблюдением режима безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе киносети, комментируя рекомендации московских властей в связи с коронавирусом.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 28 сентября пожилым людям будет рекомендовано ограничить посещение людных мест. Он призвал москвичей строго соблюдать масочно-перчаточный режим, а работодателям посоветовал перевести сотрудников на удаленку.Уточняется, что меры безопасности включают в себя социальное дистанцирование, усиленную санитарную обработку помещений, специальную рассадку в залах с автоматической блокировкой соседних мест, бесконтактный проход в залы. "Все сотрудники носят средства индивидуальной защиты, на входе зрителям измеряют температуру и рекомендуют надеть маски", - добавили в пресс-службе.Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 7212 - до 1 136 048. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в Москве – 1560.
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/koronavirus-1577740531.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, кино и сериалы, новости культуры, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Кинотеатры "Каро" работают в рамках рекомендаций Роспотребнадзора, сотрудники следят за соблюдением режима безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе киносети, комментируя рекомендации московских властей в связи с коронавирусом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 28 сентября пожилым людям будет рекомендовано ограничить посещение людных мест. Он призвал москвичей строго соблюдать масочно-перчаточный режим, а работодателям посоветовал перевести сотрудников на удаленку.
"В рамках кампании #идемвкино во всех российских кинотеатрах введены единые стандарты безопасности, которые были разработаны в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и учитывают лучший мировой опыт. Эти меры были внедрены с момента возобновления работы кинотеатров и будут действовать до снятия ограничений. На текущий момент безопасность в кинотеатрах организована на высочайшем уровне", - заявили в пресс-службе.
Уточняется, что меры безопасности включают в себя социальное дистанцирование, усиленную санитарную обработку помещений, специальную рассадку в залах с автоматической блокировкой соседних мест, бесконтактный проход в залы. "Все сотрудники носят средства индивидуальной защиты, на входе зрителям измеряют температуру и рекомендуют надеть маски", - добавили в пресс-службе.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 7212 - до 1 136 048. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в Москве – 1560.