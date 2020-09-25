https://ria.ru/20200925/kinoteatr-1577725676.html

В селах Пермского края открывают кинотеатры

Жителям небольших поселений Пермского края теперь гораздо проще сходить в кинотеатр: для них открываются социальные кинотеатры, в которых можно посмотреть кино... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T08:00

2020-09-25T08:00

2020-09-25T08:02

хорошие новости

хорошие новости

дмитрий махонин

пермский край

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<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. </strong>Жителям небольших поселений Пермского края теперь гораздо проще сходить в кинотеатр: для них открываются социальные кинотеатры, в которых можно посмотреть кино совершенно бесплатно.Уже сейчас по региональной программе создали 60 таких залов, которые пользуются большой популярностью среди жителей, несмотря на конкуренцию интернета и телевидения, говорится в сообщении на сайте губернатора и правительства. 30 новых кинотеатров, открывшихся 10 сентября, уже посетили 2 тысячи человек."В следующем году число социальных кинозалов планируется увеличить до 92", – рассказал министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. Поселения могут до 31 октября подать заявку на создание кинозалов.Социальные кинотеатры, как правило, организуются в домах культуры. По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина сельские ДК будут ремонтироваться так, чтобы в них были созданы все условия для кинопоказов."Создание кинозалов на небольших территориях – это возможность социальной коммуникации с жителями, потому что помимо показов фильмов социальные кинозалы позволяют вести киноклубы, дискуссионные программы, расширяют возможности культурного досуга, налаживают работу с любительскими киностудиями. В рамках киноклубов проводятся медиаобразовательные программы, которые позволяют с помощью кино поднимать важные социальные вопросы", – подчеркнул Дмитрий Махонин.В 2020 году для сети социальных кинозалов Прикамья закупят 125 игровых и документальных фильмов. После показов будет организовано обсуждение, которое проведут кураторы, подготовленные за счет средств краевого бюджета Пермской синематекой.

https://ria.ru/20200821/kino-1576085564.html

пермский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, дмитрий махонин, пермский край