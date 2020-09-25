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https://ria.ru/20200925/kinoteatr-1577725676.html
В селах Пермского края открывают кинотеатры
Жителям небольших поселений Пермского края теперь гораздо проще сходить в кинотеатр: для них открываются социальные кинотеатры, в которых можно посмотреть кино... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T08:00
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хорошие новости
хорошие новости
дмитрий махонин
пермский край
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<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. </strong>Жителям небольших поселений Пермского края теперь гораздо проще сходить в кинотеатр: для них открываются социальные кинотеатры, в которых можно посмотреть кино совершенно бесплатно.Уже сейчас по региональной программе создали 60 таких залов, которые пользуются большой популярностью среди жителей, несмотря на конкуренцию интернета и телевидения, говорится в сообщении на сайте губернатора и правительства. 30 новых кинотеатров, открывшихся 10 сентября, уже посетили 2 тысячи человек."В следующем году число социальных кинозалов планируется увеличить до 92", – рассказал министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. Поселения могут до 31 октября подать заявку на создание кинозалов.Социальные кинотеатры, как правило, организуются в домах культуры. По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина сельские ДК будут ремонтироваться так, чтобы в них были созданы все условия для кинопоказов."Создание кинозалов на небольших территориях – это возможность социальной коммуникации с жителями, потому что помимо показов фильмов социальные кинозалы позволяют вести киноклубы, дискуссионные программы, расширяют возможности культурного досуга, налаживают работу с любительскими киностудиями. В рамках киноклубов проводятся медиаобразовательные программы, которые позволяют с помощью кино поднимать важные социальные вопросы", – подчеркнул Дмитрий Махонин.В 2020 году для сети социальных кинозалов Прикамья закупят 125 игровых и документальных фильмов. После показов будет организовано обсуждение, которое проведут кураторы, подготовленные за счет средств краевого бюджета Пермской синематекой.
https://ria.ru/20200821/kino-1576085564.html
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хорошие новости, дмитрий махонин, пермский край

В селах Пермского края открывают кинотеатры

08:00 25.09.2020 (обновлено: 08:02 25.09.2020)
67
© РИА НовостиЗрительный зал одного из кинотеатров
Зрительный зал одного из кинотеатров - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Жителям небольших поселений Пермского края теперь гораздо проще сходить в кинотеатр: для них открываются социальные кинотеатры, в которых можно посмотреть кино совершенно бесплатно.
Уже сейчас по региональной программе создали 60 таких залов, которые пользуются большой популярностью среди жителей, несмотря на конкуренцию интернета и телевидения, говорится в сообщении на сайте губернатора и правительства. 30 новых кинотеатров, открывшихся 10 сентября, уже посетили 2 тысячи человек.
"В следующем году число социальных кинозалов планируется увеличить до 92", – рассказал министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. Поселения могут до 31 октября подать заявку на создание кинозалов.
Питчинг проектов кинокомпаний лидеров отечественного кинопроизводства - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 12:00Культура
Фонд кино поддержит 18 проектов в 2020 году
Социальные кинотеатры, как правило, организуются в домах культуры. По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина сельские ДК будут ремонтироваться так, чтобы в них были созданы все условия для кинопоказов.
"Создание кинозалов на небольших территориях – это возможность социальной коммуникации с жителями, потому что помимо показов фильмов социальные кинозалы позволяют вести киноклубы, дискуссионные программы, расширяют возможности культурного досуга, налаживают работу с любительскими киностудиями. В рамках киноклубов проводятся медиаобразовательные программы, которые позволяют с помощью кино поднимать важные социальные вопросы", – подчеркнул Дмитрий Махонин.
В 2020 году для сети социальных кинозалов Прикамья закупят 125 игровых и документальных фильмов. После показов будет организовано обсуждение, которое проведут кураторы, подготовленные за счет средств краевого бюджета Пермской синематекой.
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Хорошие новостиХорошие новостиДмитрий МахонинПермский край
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