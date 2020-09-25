https://ria.ru/20200925/keshbek-1577768395.html

Ростуризм рекомендует турфирмам готовиться к участию в программе кешбэка

Федеральное агентство по туризму рекомендует субъектам туристической отрасли, которые намерены принять участие во втором этапе программы кешбэка, начать... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T16:20

2020-09-25T16:20

2020-09-25T16:20

кешбэк

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туризм

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туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Федеральное агентство по туризму рекомендует субъектам туристической отрасли, которые намерены принять участие во втором этапе программы кешбэка, начать организационную и техническую подготовку уже сейчас, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Для этого всем желающим необходимо разработать отдельную страницу на своих сайтах, на которой будет осуществляться приобретение предложений программы. Партнеры, которые участвовали в ней ранее, могут использовать уже созданные страницы с обновленными предложениями", — проинформировали в Ростуризме.Второй этап программы стартует уже в октябре 2020 года. Участие в нем смогут принять: туроператоры, зарегистрированные в едином федеральном реестре туроператоров (ЕФРТ), гостиницы всех типов, включая санаторно-курортные предприятия, прошедшие классификацию, электронные системы агрегаторов туристских услуг (российские юридические лица)."На данный момент правила акции по стимулированию доступных внутренних туристических поездок (туристический кэшбэк) корректируются по поручению правительства Российской Федерации. Окончательные условия будут сообщены позднее. Общую информацию о программе и ее особенностях можно получить на сайте мирпутешествий.рф", — пояснили в Ростуризме.В ведомстве напомнили, что период проживания в классифицированных средствах размещения должен составлять не менее двух ночей, максимальная продолжительность путешествия не ограничена, минимальная стоимость туристической услуги (турпакет, проживание) может быть любая. При этом размер возврата денежных средств на карту (кэшбэк) составит 20 процентов от стоимости тура, но оплата услуги должна быть произведена по карте любого банка национальной платежной системы "Мир".

https://ria.ru/20200925/shuya-1577324278.html

https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кешбэк, отдых, россия, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)