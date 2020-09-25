https://ria.ru/20200925/kazn-1577738359.html

В США впервые после отмены 17-летнего моратория казнили афроамериканца

В США впервые после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь на федеральном уровне казнили афроамериканца, сообщает телеканал WTHI. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T02:20

2020-09-25T02:20

2020-09-25T09:34

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> впервые после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь на федеральном уровне казнили афроамериканца, сообщает телеканал <a href="https://www.wthitv.com/" target="_blank">WTHI</a>.Кристофера Виалву приговорили к казни за убийство молодой супружеской пары христианских активистов в <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техасе</a> в 1999 году. Приговор привели в исполнение при помощи смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofIndiana/" target="_blank" data-auto="true">Индиана</a>.Это уже седьмая казнь с тех пор, как федеральные власти отменили действовавший с 2003 года неофициальный мораторий и возобновили практику приведения в исполнение смертных приговоров. Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, который также содержался в тюрьме Терре-Хот.Восстановление федеральной смертной казни имеет для США символическое значение, так как большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей.

https://ria.ru/20200923/kazn-1577635299.html

АНДРЕЙ КОННИН Ещё один афроамериканский "герой", жертва вашингтонского режима. 30

Александр Невский Я думал Обаму, а так - не интересно. 24

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире