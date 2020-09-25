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https://ria.ru/20200925/kazn-1577738359.html
В США впервые после отмены 17-летнего моратория казнили афроамериканца
В США впервые после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь на федеральном уровне казнили афроамериканца, сообщает телеканал WTHI. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T02:20
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сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> впервые после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь на федеральном уровне казнили афроамериканца, сообщает телеканал <a href="https://www.wthitv.com/" target="_blank">WTHI</a>.Кристофера Виалву приговорили к казни за убийство молодой супружеской пары христианских активистов в <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техасе</a> в 1999 году. Приговор привели в исполнение при помощи смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofIndiana/" target="_blank" data-auto="true">Индиана</a>.Это уже седьмая казнь с тех пор, как федеральные власти отменили действовавший с 2003 года неофициальный мораторий и возобновили практику приведения в исполнение смертных приговоров. Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, который также содержался в тюрьме Терре-Хот.Восстановление федеральной смертной казни имеет для США символическое значение, так как большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей.
https://ria.ru/20200923/kazn-1577635299.html
Ещё один афроамериканский "герой", жертва вашингтонского режима.
30
Я думал Обаму, а так - не интересно.
24
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сша
РИА Новости
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353
60
сша, в мире

В США впервые после отмены 17-летнего моратория казнили афроамериканца

02:20 25.09.2020 (обновлено: 09:34 25.09.2020)
11894
© AP Photo / Nate JenkinsКамера для смертельных инъекций
Камера для смертельных инъекций - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© AP Photo / Nate Jenkins
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В США впервые после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь на федеральном уровне казнили афроамериканца, сообщает телеканал WTHI.
Кристофера Виалву приговорили к казни за убийство молодой супружеской пары христианских активистов в Техасе в 1999 году. Приговор привели в исполнение при помощи смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.
Это уже седьмая казнь с тех пор, как федеральные власти отменили действовавший с 2003 года неофициальный мораторий и возобновили практику приведения в исполнение смертных приговоров. Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, который также содержался в тюрьме Терре-Хот.
Восстановление федеральной смертной казни имеет для США символическое значение, так как большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей.
Комната, где приводится в исполнение смертный приговор - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 09:00
В США казнили мужчину, убившего "колдунью"
1451010359
Обсудить10
СШАВ мире
Популярные комментарии
Ещё один афроамериканский "герой", жертва вашингтонского режима.
25 сентября, 04:30
АНДРЕЙ КОННИНАНДРЕЙ КОННИН
14130003
Я думал Обаму, а так - не интересно.
25 сентября, 02:29
Александр НевскийАлександр Невский
9131010
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