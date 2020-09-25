https://ria.ru/20200925/kavkaz-2020-1577785507.html

Минобороны объяснило перенос учений "Кавказ-2020" вглубь страны

Минобороны РФ специально перенесло практические действия стратегических учений "Кавказ-2020" вглубь страны, чтобы не провоцировать напряженность в Европе,... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:48

2020-09-25T17:48

2020-09-25T17:48

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

каспийское море

министерство обороны рф (минобороны рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белоруссия

армения

в мире

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<strong>ПОЛИГОН КАПУСТИН ЯР (Астраханская обл.), 25 сен – РИА Новости. </strong>Минобороны РФ специально перенесло практические действия стратегических учений "Кавказ-2020" вглубь страны, чтобы не провоцировать напряженность в Европе, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тысячи военных шести зарубежных стран – Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, привлекалось до 12,9 тысячи военнослужащих.

https://ria.ru/20200925/ucheniya-1577785065.html

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каспийское море

белоруссия

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), каспийское море, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белоруссия, армения, в мире