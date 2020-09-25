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https://ria.ru/20200925/kavkaz-2020-1577785507.html
Минобороны объяснило перенос учений "Кавказ-2020" вглубь страны
Минобороны РФ специально перенесло практические действия стратегических учений "Кавказ-2020" вглубь страны, чтобы не провоцировать напряженность в Европе,... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:48
2020-09-25T17:48
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
каспийское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белоруссия
армения
в мире
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<strong>ПОЛИГОН КАПУСТИН ЯР (Астраханская обл.), 25 сен – РИА Новости. </strong>Минобороны РФ специально перенесло практические действия стратегических учений "Кавказ-2020" вглубь страны, чтобы не провоцировать напряженность в Европе, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тысячи военных шести зарубежных стран – Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, привлекалось до 12,9 тысячи военнослужащих.
https://ria.ru/20200925/ucheniya-1577785065.html
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каспийское море
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), каспийское море, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белоруссия, армения, в мире

Минобороны объяснило перенос учений "Кавказ-2020" вглубь страны

17:48 25.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТанк Т-90А на командно-штабных учениях "Кавказ-2020" на полигоне "Капустин Яр"
Танк Т-90А на командно-штабных учениях Кавказ-2020 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПОЛИГОН КАПУСТИН ЯР (Астраханская обл.), 25 сен – РИА Новости. Минобороны РФ специально перенесло практические действия стратегических учений "Кавказ-2020" вглубь страны, чтобы не провоцировать напряженность в Европе, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
"Минобороны России также придерживается курса, направленного на снижение напряженности в Европе. В связи с этим в 2020 году Вооруженными силами не проводились крупные учения вблизи границ стран-членов НАТО, а масштабные практические действия войск в рамках стратегических учений "Кавказ-2020" намеренно перенесены вглубь страны", - сказал Герасимов на брифинге с военными атташе иностранных государств после завершения учений.
Командно-штабные учения Кавказ-2020 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 17:40
Начальник Генштаба оценил действия военных на учениях "Кавказ-2020"
Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тысячи военных шести зарубежных стран – Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, привлекалось до 12,9 тысячи военнослужащих.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Каспийское мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БелоруссияАрменияВ мире
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