Минобороны объяснило перенос учений "Кавказ-2020" вглубь страны
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТанк Т-90А на командно-штабных учениях "Кавказ-2020" на полигоне "Капустин Яр"
ПОЛИГОН КАПУСТИН ЯР (Астраханская обл.), 25 сен – РИА Новости. Минобороны РФ специально перенесло практические действия стратегических учений "Кавказ-2020" вглубь страны, чтобы не провоцировать напряженность в Европе, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
"Минобороны России также придерживается курса, направленного на снижение напряженности в Европе. В связи с этим в 2020 году Вооруженными силами не проводились крупные учения вблизи границ стран-членов НАТО, а масштабные практические действия войск в рамках стратегических учений "Кавказ-2020" намеренно перенесены вглубь страны", - сказал Герасимов на брифинге с военными атташе иностранных государств после завершения учений.
Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тысячи военных шести зарубежных стран – Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, привлекалось до 12,9 тысячи военнослужащих.