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Омская область
https://ria.ru/20200925/investitsii-1577761780.html
В Омской области инвестиции в основной капитал выросли на 28% за полгода
Объем инвестиций в основной капитал Омской области за первое полугодие вырос на 28%; инвестиции в экономику, инфраструктуру и в людей должны стать "формулой... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:03
2020-09-25T13:03
омская область
александр бурков
омская область
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<strong>ОМСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Объем инвестиций в основной капитал <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> за первое полугодие вырос на 28%; инвестиции в экономику, инфраструктуру и в людей должны стать "формулой успеха" региона, заявил губернатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> в послании к депутатам областного Заксобрания."Зафиксирована позитивная динамика одного из важнейших показателей - объема инвестиций в основной капитал. За первое полугодие — плюс 28% к прошлому году. И это при высокой базе 2019 года. Отмечу, что по этому показателю Омская область входит в топ лучших регионов России и является лидером в Сибирском федеральном округе", — сказал Бурков.Он подчеркнул, что, невзирая на пандемию коронавируса, нужно продолжить планомерную работу по развитию региона."Именно с таких позиций должна детально выстраиваться повестка на 2021 год. Нашей "формулой успеха" должны стать инвестиции - в самом широком смысле этого слова. Мы будем вкладывать в экономику, в инфраструктуру и в людей. Правительством России поставлена серьезная задача: к 2024 году объем накопленных инвестиций в экономику Омской области должен увеличиться более чем на треть к уровню 2018 года. Для нас эта задача реально выполнима уже сегодня — за счет действующих инвестпроектов", — убежден губернатор.Вместе с тем, региону нужны новые крупные проекты. Для этой цели был разработан индивидуальный план привлечения инвестиций до 2024 года."В следующем году необходимо продолжить работы по проектам выпуска эпоксидных смол и поликарбонатов; Чунаевского свинокомплекса Омского бекона и нового мясоперерабатывающего производства Рускома. Без индивидуального сопровождения со стороны областного правительства эти инвестиции могли бы уйти в другие регионы", — заметил Бурков.Он также подчеркнул, что проблемы инвесторов должны решаться в режиме "одного окна"."Для этого недавно утвержден новый регламент сопровождения инвестпроектов. Центральное звено в нем занимает областное Агентство развития и инвестиций. Это проводник инвесторов. Реагировать на его обращения нужно оперативно – максимум в течение семи дней. Это касается как органов госвласти, так и муниципалитетов. Все должны понимать, что не инвестор должен "бегать" за чиновником, а власть должна создавать условия для бизнеса", — сказал глава региона.Министерству экономики области губернатор поручил завершить разработку всех нормативных актов по сопровождению инвестпроектов в первом квартале следующего года."В 2021 году необходимо запустить новый инструмент поддержки инвесторов – соглашения о защите и поощрении капиталовложений. При заключении такого соглашения инвестор получает гарантию неизменности налоговых и неналоговых условий, которые не могут ухудшаться в период реализации проекта. Чтобы новый инструмент начал работать, необходимо принять новую правовую базу. Также нужно проработать такую форму поддержки, как субсидирование затрат инвесторов на создание инженерной инфраструктуры для новых инвестпроектов", — пояснил Бурков.
https://ria.ru/20200725/1574916900.html
омская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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александр бурков, омская область

В Омской области инвестиции в основной капитал выросли на 28% за полгода

13:03 25.09.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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ОМСК, 25 сен – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Омской области за первое полугодие вырос на 28%; инвестиции в экономику, инфраструктуру и в людей должны стать "формулой успеха" региона, заявил губернатор Александр Бурков в послании к депутатам областного Заксобрания.
"Зафиксирована позитивная динамика одного из важнейших показателей - объема инвестиций в основной капитал. За первое полугодие — плюс 28% к прошлому году. И это при высокой базе 2019 года. Отмечу, что по этому показателю Омская область входит в топ лучших регионов России и является лидером в Сибирском федеральном округе", — сказал Бурков.
Он подчеркнул, что, невзирая на пандемию коронавируса, нужно продолжить планомерную работу по развитию региона.
"Именно с таких позиций должна детально выстраиваться повестка на 2021 год. Нашей "формулой успеха" должны стать инвестиции - в самом широком смысле этого слова. Мы будем вкладывать в экономику, в инфраструктуру и в людей. Правительством России поставлена серьезная задача: к 2024 году объем накопленных инвестиций в экономику Омской области должен увеличиться более чем на треть к уровню 2018 года. Для нас эта задача реально выполнима уже сегодня — за счет действующих инвестпроектов", — убежден губернатор.
Губернатор Омской области Александр Бурков поблагодарил главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за помощь бизнесу - РИА Новости, 1920, 25.07.2020
25 июля, 19:01Омская область
Омский губернатор поблагодарил главу Минэкономразвития за помощь бизнесу
Вместе с тем, региону нужны новые крупные проекты. Для этой цели был разработан индивидуальный план привлечения инвестиций до 2024 года.
"В следующем году необходимо продолжить работы по проектам выпуска эпоксидных смол и поликарбонатов; Чунаевского свинокомплекса Омского бекона и нового мясоперерабатывающего производства Рускома. Без индивидуального сопровождения со стороны областного правительства эти инвестиции могли бы уйти в другие регионы", — заметил Бурков.
Он также подчеркнул, что проблемы инвесторов должны решаться в режиме "одного окна".
"Для этого недавно утвержден новый регламент сопровождения инвестпроектов. Центральное звено в нем занимает областное Агентство развития и инвестиций. Это проводник инвесторов. Реагировать на его обращения нужно оперативно – максимум в течение семи дней. Это касается как органов госвласти, так и муниципалитетов. Все должны понимать, что не инвестор должен "бегать" за чиновником, а власть должна создавать условия для бизнеса", — сказал глава региона.
Министерству экономики области губернатор поручил завершить разработку всех нормативных актов по сопровождению инвестпроектов в первом квартале следующего года.
"В 2021 году необходимо запустить новый инструмент поддержки инвесторов – соглашения о защите и поощрении капиталовложений. При заключении такого соглашения инвестор получает гарантию неизменности налоговых и неналоговых условий, которые не могут ухудшаться в период реализации проекта. Чтобы новый инструмент начал работать, необходимо принять новую правовую базу. Также нужно проработать такую форму поддержки, как субсидирование затрат инвесторов на создание инженерной инфраструктуры для новых инвестпроектов", — пояснил Бурков.
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Омская областьАлександр БурковОмская область
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