Найдены биомаркеры микроинсульта

<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Американские ученые обнаружили биомаркеры крови человека, которые помогут врачам не пропустить микроинсульт. Результаты исследования <a href="https://www.pnas.org/content/117/34/20764" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале <a href="http://ria.ru/organization_Proceedings_of_the_National_Academy_of_Sciences/" target="_blank" data-auto="true">Proceedings of the National Academy of Sciences</a>.Исследователи из Университета Кейс Вестерн Резерв уже несколько лет ведут работы по выявлению биомаркеров, по которым с помощью простого анализа крови можно определить повреждения тканей мозга.Симптомы серьезного инсульта обычно очевидны — нарушенная мимика лица, невнятная речь, слабость в конечностях. А многие мелкие инсульты часто остаются незамеченными до тех пор, пока их не выявят с помощью расширенных клинических тестов, таких как МРТ или компьютерная томография. "Можно подумать, что проявления инсульта известны, и это верно для тяжелых случаев. Но большинство мелких инсультов на самом деле незначительны с точки зрения начальных симптомов, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, Гранта О’Коннелла (Grant O'Connell), доцента и директора лаборатории биомаркеров и фундаментальных наук в университетской Школе медсестер. — Многие люди просто думают, что у них сильная мигрень, поэтому не идут в больницу".Но лечение любых инсультов, в том числе мелких, очень сильно зависит от времени. Поэтому, по мнению О’Коннелла, для медицинских работников важно распознавать симптомы микроинсультов."У врачей скорой помощи нет компьютерных томографов или МРТ, их нет даже в отделениях неотложной помощи некоторых небольших больниц, — продолжает ученый. — Из-за этого до трети инсультов при первом контакте с пациентом врачи пропускают, что откладывает лечение, которое могло бы предотвратить смерть или инвалидность".По мнению авторов, открытие биомаркеров крови, связанных с инсультом, позволит избежать таких задержек.Идея найти в крови биомаркеры повреждения мозга не нова. Уже давно специалисты по нейродиагностике определяют белки, которые экспрессируются при повреждениях мозга. Но оказалось, что эти данные устарели."Мы начали понимать, что белки, которые мы изучаем в качестве кандидатов в биомаркеры, были идентифицированы примерно 20-40 лет назад, — объясняет О'Коннелл. — Многие из них не так специфичны для мозга, как думали раньше. Сейчас мы уже знаем, что они экспрессируются и в других органах, не только в мозге. Поэтому вы будете думать, что у вас травма мозга, а у вас ее нет".Исследователи использовали специально разработанный алгоритм оценки паттернов экспрессии для изучения генов в тысячах образцов тканей мозга и других органов. Это позволило им идентифицировать белки, которые служат конкретными биомаркерами неврологических повреждений. Всего ученые выявили около 50 новых маркеров, которые затем были успешно обнаружены в крови пациентов с инсультом.Авторы надеются, что их открытие станет первым шагом к созданию удобных клинических тестов для выявления микроинсультов.

