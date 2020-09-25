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Путин обратился к США из-за ситуации в сфере информационной безопасности
Владимир Путин призвал все страны, в том числе Соединенные Штаты Америки, принять обязательства о ненанесении первыми удара с использованием информационных... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:35
2020-09-25T14:18
россия
владимир путин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> призвал все страны, в том числе Соединенные Штаты Америки, принять обязательства о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий.По мнению главы государства, Москве и Вашингтону необходимо разработать и подписать межправительственный документ о предотвращении инцидентов в информпространстве — по аналогии с действующим Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, которое заключили США и СССР В 1972 году.Помимо этого, стороны должны гарантировать, что не будут вмешиваться во внутренние дела друг друга, включая выборы, в том числе с использованием информтехнологий, добавил Путин."Призываем США дать ход российско-американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам МИБ, не делая его заложником наших политических разногласий. Данные меры направлены на повышение уровня доверия между нашими государствами, обеспечение безопасности и процветания наших народов. Они станут весомым вкладом в построение глобального мира в информационном пространстве", — отметил российский лидер.
https://ria.ru/20200912/tramp-1577143508.html
Наивное предложение. Америка является самым ключевым организатором информационного терроризма. Это на сегодня их единственный инструмент для деструктивной работы в мире. Равносильно, что взять честное слово у вора - больше не воровать.
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Очень продуманный и хитрый ход. сша конечно же не согласятся, т.к. они главный террорист в информационной сфере, и имея такой козырь можно будет их в этом и упрекать и обвинять
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россия
сша
РИА Новости
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россия, владимир путин, сша, в мире

Путин обратился к США из-за ситуации в сфере информационной безопасности

13:35 25.09.2020 (обновлено: 14:18 25.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли по случаю 75-летия атомной промышленности
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли по случаю 75-летия атомной промышленности - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Путин призвал все страны, в том числе Соединенные Штаты Америки, принять обязательства о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий.

"Одним из основных стратегических вызовов современности остается риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере. Особая ответственность за ее предотвращение лежит на ключевых игроках в сфере международной информационной безопасности (МИБ)", — говорится в заявлении президента, которое посвящено комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в сфере международной информационной безопасности и опубликовано на сайте Кремля.

По мнению главы государства, Москве и Вашингтону необходимо разработать и подписать межправительственный документ о предотвращении инцидентов в информпространстве — по аналогии с действующим Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, которое заключили США и СССР В 1972 году.
Помимо этого, стороны должны гарантировать, что не будут вмешиваться во внутренние дела друг друга, включая выборы, в том числе с использованием информтехнологий, добавил Путин.
"Призываем США дать ход российско-американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам МИБ, не делая его заложником наших политических разногласий. Данные меры направлены на повышение уровня доверия между нашими государствами, обеспечение безопасности и процветания наших народов. Они станут весомым вкладом в построение глобального мира в информационном пространстве", — отметил российский лидер.
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 17:36
Трамп назвал российское "вмешательство" в выборы обманом Америки
5786676358
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РоссияВладимир ПутинСШАВ мире
Популярные комментарии
Наивное предложение. Америка является самым ключевым организатором информационного терроризма. Это на сегодня их единственный инструмент для деструктивной работы в мире. Равносильно, что взять честное слово у вора - больше не воровать.
25 сентября, 13:47
Олег ПарфенОлег Парфен
145427029
Очень продуманный и хитрый ход. сша конечно же не согласятся, т.к. они главный террорист в информационной сфере, и имея такой козырь можно будет их в этом и упрекать и обвинять
25 сентября, 14:03
ВИВасилий Иванов
138501123
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