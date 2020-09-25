https://ria.ru/20200925/informbezopasnost-1577765043.html
Путин обратился к США из-за ситуации в сфере информационной безопасности
Владимир Путин призвал все страны, в том числе Соединенные Штаты Америки, принять обязательства о ненанесении первыми удара с использованием информационных... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:35
2020-09-25T13:35
2020-09-25T14:18
россия
владимир путин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> призвал все страны, в том числе Соединенные Штаты Америки, принять обязательства о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий.По мнению главы государства, Москве и Вашингтону необходимо разработать и подписать межправительственный документ о предотвращении инцидентов в информпространстве — по аналогии с действующим Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, которое заключили США и СССР В 1972 году.Помимо этого, стороны должны гарантировать, что не будут вмешиваться во внутренние дела друг друга, включая выборы, в том числе с использованием информтехнологий, добавил Путин."Призываем США дать ход российско-американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам МИБ, не делая его заложником наших политических разногласий. Данные меры направлены на повышение уровня доверия между нашими государствами, обеспечение безопасности и процветания наших народов. Они станут весомым вкладом в построение глобального мира в информационном пространстве", — отметил российский лидер.
https://ria.ru/20200912/tramp-1577143508.html
Олег Парфен
Наивное предложение. Америка является самым ключевым организатором информационного терроризма. Это на сегодня их единственный инструмент для деструктивной работы в мире. Равносильно, что взять честное слово у вора - больше не воровать.
196
Василий Иванов
Очень продуманный и хитрый ход. сша конечно же не согласятся, т.к. они главный террорист в информационной сфере, и имея такой козырь можно будет их в этом и упрекать и обвинять
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россия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сша, в мире
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Путин
призвал все страны, в том числе Соединенные Штаты Америки, принять обязательства о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий.
"Одним из основных стратегических вызовов современности остается риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере. Особая ответственность за ее предотвращение лежит на ключевых игроках в сфере международной информационной безопасности (МИБ)", — говорится в заявлении президента, которое посвящено комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в сфере международной информационной безопасности и опубликовано на сайте Кремля.
По мнению главы государства, Москве и Вашингтону необходимо разработать и подписать межправительственный документ о предотвращении инцидентов в информпространстве — по аналогии с действующим Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, которое заключили США и СССР В 1972 году.
Помимо этого, стороны должны гарантировать, что не будут вмешиваться во внутренние дела друг друга, включая выборы, в том числе с использованием информтехнологий, добавил Путин.
"Призываем США дать ход российско-американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам МИБ, не делая его заложником наших политических разногласий. Данные меры направлены на повышение уровня доверия между нашими государствами, обеспечение безопасности и процветания наших народов. Они станут весомым вкладом в построение глобального мира в информационном пространстве", — отметил российский лидер.