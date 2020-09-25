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https://ria.ru/20200925/inauguratsiya-1577775031.html
Япония раскритиковала инаугурацию Лукашенко
МИД Японии считает прискорбным, что власти Белоруссии провели церемонию инаугурации президента без "каких-либо попыток национального диалога", что "не... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:21
2020-09-25T15:21
александр лукашенко
мид японии‎
белоруссия
япония
в мире
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<strong>ТОКИО, 25 сен – РИА Новости.</strong> МИД <a href="https://ria.ru/location_Japan" target="_blank">Японии</a> считает прискорбным, что власти Белоруссии провели церемонию инаугурации президента без "каких-либо попыток национального диалога", что "не способствует улучшению ситуации" в республике.Отмечается, что Япония продолжает "настойчиво призывать власти Республики Беларусь немедленно прекратить необоснованные задержания граждан и вступить в диалог с людьми".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.В среду Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, в том числе попытки блокировки автодорог. Во время протестов в среду милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в Минске. Ряд западных стран заявили о нелегитимности инаугурации.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200925/nepriznanie-1577760826.html
Вам то Лукашенко каким боком? Курил у него нет))) Но вклад свой внесли, наравне с Литвой)))
25
Ну и соседи у белорусов!
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белоруссия
япония
РИА Новости
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РИА Новости
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александр лукашенко, мид японии‎, белоруссия, япония, в мире

Япония раскритиковала инаугурацию Лукашенко

15:21 25.09.2020
2496
© РИА Новости / БелТАПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / БелТА
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 сен – РИА Новости. МИД Японии считает прискорбным, что власти Белоруссии провели церемонию инаугурации президента без "каких-либо попыток национального диалога", что "не способствует улучшению ситуации" в республике.

"Несмотря на неоднократные призывы международного сообщества, в том числе Японии, в Республике Беларусь продолжаются задержания участников мирных протестов и политическая нестабильность. Несмотря на эту ситуацию, власти Республики Беларусь провели церемонию инаугурации президента, не предприняв каких-либо попыток национального диалога. Это не способствует улучшению ситуации в стране и является прискорбным", - говорится в пресс-релизе МИД Японии.

Отмечается, что Япония продолжает "настойчиво призывать власти Республики Беларусь немедленно прекратить необоснованные задержания граждан и вступить в диалог с людьми".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
В среду Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, в том числе попытки блокировки автодорог. Во время протестов в среду милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в Минске. Ряд западных стран заявили о нелегитимности инаугурации.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 12:51Протесты в Белоруссии
В Кремле прокомментировали непризнание Лукашенко некоторыми странами
231820466
Обсудить8
Александр ЛукашенкоМИД Японии‎БелоруссияЯпонияВ мире
Популярные комментарии
Вам то Лукашенко каким боком? Курил у него нет))) Но вклад свой внесли, наравне с Литвой)))
25 сентября, 15:26
Алексей СмирновАлексей Смирнов
2120011
Ну и соседи у белорусов!
25 сентября, 16:24
ИИИван Иванов
760001
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