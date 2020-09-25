https://ria.ru/20200925/inauguratsiya-1577775031.html

Япония раскритиковала инаугурацию Лукашенко

МИД Японии считает прискорбным, что власти Белоруссии провели церемонию инаугурации президента без "каких-либо попыток национального диалога", что "не... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:21

2020-09-25T15:21

2020-09-25T15:21

александр лукашенко

мид японии‎

белоруссия

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 25 сен – РИА Новости.</strong> МИД <a href="https://ria.ru/location_Japan" target="_blank">Японии</a> считает прискорбным, что власти Белоруссии провели церемонию инаугурации президента без "каких-либо попыток национального диалога", что "не способствует улучшению ситуации" в республике.Отмечается, что Япония продолжает "настойчиво призывать власти Республики Беларусь немедленно прекратить необоснованные задержания граждан и вступить в диалог с людьми".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.В среду Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, в том числе попытки блокировки автодорог. Во время протестов в среду милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в Минске. Ряд западных стран заявили о нелегитимности инаугурации.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200925/nepriznanie-1577760826.html

Алексей Смирнов Вам то Лукашенко каким боком? Курил у него нет))) Но вклад свой внесли, наравне с Литвой))) 25

Иван Иванов Ну и соседи у белорусов! 14

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белоруссия

япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, мид японии‎, белоруссия, япония, в мире