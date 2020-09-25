Япония раскритиковала инаугурацию Лукашенко
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ТОКИО, 25 сен – РИА Новости. МИД Японии считает прискорбным, что власти Белоруссии провели церемонию инаугурации президента без "каких-либо попыток национального диалога", что "не способствует улучшению ситуации" в республике.
"Несмотря на неоднократные призывы международного сообщества, в том числе Японии, в Республике Беларусь продолжаются задержания участников мирных протестов и политическая нестабильность. Несмотря на эту ситуацию, власти Республики Беларусь провели церемонию инаугурации президента, не предприняв каких-либо попыток национального диалога. Это не способствует улучшению ситуации в стране и является прискорбным", - говорится в пресс-релизе МИД Японии.
Отмечается, что Япония продолжает "настойчиво призывать власти Республики Беларусь немедленно прекратить необоснованные задержания граждан и вступить в диалог с людьми".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
В среду Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, в том числе попытки блокировки автодорог. Во время протестов в среду милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в Минске. Ряд западных стран заявили о нелегитимности инаугурации.
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