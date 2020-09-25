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В России предложили назначать на госдолжности только кандидатов с детьми
Общероссийское движение "Сильная Россия" направило в Госдуму обращение с предложением прописать наличие детей в качестве обязательного критерия для кандидатов... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T18:56
2020-09-25T18:56
сильная россия
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Общероссийское движение "<a href="http://ria.ru/organization_silnaya-rossiya/" target="_blank" data-auto="true">Сильная Россия</a>" направило в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> обращение с предложением прописать наличие детей в качестве обязательного критерия для кандидатов на госдолжности, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации."Действующими нормативно-правовыми актами установлено значительное число требований к государственным чиновникам различного ранга. Тут и обязательная служба в армии, и отсутствие иностранного гражданства, и целый ряд других ограничений. Мы считаем необходимым дополнить этот перечень обязательным наличием у кандидатов на государственные должности хотя бы одного ребенка", - приводит пресс-служба слова руководителя центрального исполкома движения Романа Шкурлатова.Как сообщает пресс-служба, авторы инициативы исходят из того, что государственные чиновники и руководители такого уровня просто обязаны являться для своих подчиненных и всех граждан России примером в плане повышения уровня рождаемости, укрепления института семьи. Кроме того, по их мнению, родительство всегда положительно сказывается как на личностных, так и на рабочих качествах человека, особенно руководителя."Безусловно, предлагаемая норма ни в коем случае не должна быть дискриминационной по отношению к людям, которые не могут иметь детей по медицинским показателям или в силу других объективных ситуаций, связанных с физиологией и репродуктивной функцией организма", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200923/putin-1577653004.html
Чиновник должен быть как монах без родственников,семьи,детей и кастрированным, что бы ворованные деньги не мог передать по наследству
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РИА Новости
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сильная россия, госдума рф, общество

В России предложили назначать на госдолжности только кандидатов с детьми

18:56 25.09.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковЖенщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве
Женщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Общероссийское движение "Сильная Россия" направило в Госдуму обращение с предложением прописать наличие детей в качестве обязательного критерия для кандидатов на госдолжности, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"Действующими нормативно-правовыми актами установлено значительное число требований к государственным чиновникам различного ранга. Тут и обязательная служба в армии, и отсутствие иностранного гражданства, и целый ряд других ограничений. Мы считаем необходимым дополнить этот перечень обязательным наличием у кандидатов на государственные должности хотя бы одного ребенка", - приводит пресс-служба слова руководителя центрального исполкома движения Романа Шкурлатова.
Как сообщает пресс-служба, авторы инициативы исходят из того, что государственные чиновники и руководители такого уровня просто обязаны являться для своих подчиненных и всех граждан России примером в плане повышения уровня рождаемости, укрепления института семьи. Кроме того, по их мнению, родительство всегда положительно сказывается как на личностных, так и на рабочих качествах человека, особенно руководителя.
"Безусловно, предлагаемая норма ни в коем случае не должна быть дискриминационной по отношению к людям, которые не могут иметь детей по медицинским показателям или в силу других объективных ситуаций, связанных с физиологией и репродуктивной функцией организма", - добавили в пресс-службе.
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с автором гиперзвукового боевого блока Авангард Гербертом Ефремовым - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 13:32
Путин поручил разработать критерии поддержки нуждающихся семей
301640437
Обсудить11
Сильная РоссияГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Чиновник должен быть как монах без родственников,семьи,детей и кастрированным, что бы ворованные деньги не мог передать по наследству
25 сентября, 19:01
Деда ПашаДеда Паша
790003
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