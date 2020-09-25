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https://ria.ru/20200925/germaniya-1577767479.html
В Германии призвали не ставить "Северный поток — 2" под сомнение
Глава Минэкономики ФРГ Питер Альтмайер высказался против остановки строительства газопровода "Северный поток 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным, указав, что РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:52
2020-09-25T13:52
госпитализация алексея навального
минэкономики фрг
северный поток — 2
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
швеция
москва
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<strong>БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Minehkonomiki_FRG/" target="_blank" data-auto="true">Минэкономики ФРГ</a> Питер Альтмайер высказался против остановки строительства газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" из-за ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, указав, что считает "проблематичным каждые два месяца ставить под сомнение проекты, которые заложены на многие десятилетия"."Проблематично каждые два месяца ставить под сомнение проекты, которые заложены на многие десятилетия", - заявил Альтмайер в интервью газете Handelsblatt в пятницу, добавив, что в этом случае "частные инвесторы больше не будут готовы участвовать" в таких проектах.По словам министра, это не означает, что ситуация с Навальным "может быть оправдана". Однако газ, который предполагается транспортировать по "Северному потоку 2", предназначен "не только для <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, но и для многих стран ЕС", поэтому "возможные последствия" необходимо обсуждать с партнерами, сказал Альтмайер.Министр также скептически высказался в отношении ужесточения санкций против России в связи с делом Навального, указав, что "санкции часто работают не только против тех стран, против которых они направлены". По словам министры, санкции против России "часто затрагивают и бизнес-отношения германских и европейских компаний".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200924/sanktsii-1577731624.html
https://ria.ru/20200923/gaz-1577666222.html
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госпитализация алексея навального, минэкономики фрг, северный поток — 2, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), в мире

В Германии призвали не ставить "Северный поток — 2" под сомнение

13:52 25.09.2020
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© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
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БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Глава Минэкономики ФРГ Питер Альтмайер высказался против остановки строительства газопровода "Северный поток 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным, указав, что считает "проблематичным каждые два месяца ставить под сомнение проекты, которые заложены на многие десятилетия".
"Проблематично каждые два месяца ставить под сомнение проекты, которые заложены на многие десятилетия", - заявил Альтмайер в интервью газете Handelsblatt в пятницу, добавив, что в этом случае "частные инвесторы больше не будут готовы участвовать" в таких проектах.
По словам министра, это не означает, что ситуация с Навальным "может быть оправдана". Однако газ, который предполагается транспортировать по "Северному потоку 2", предназначен "не только для Германии, но и для многих стран ЕС", поэтому "возможные последствия" необходимо обсуждать с партнерами, сказал Альтмайер.
Министр также скептически высказался в отношении ужесточения санкций против России в связи с делом Навального, указав, что "санкции часто работают не только против тех стран, против которых они направлены". По словам министры, санкции против России "часто затрагивают и бизнес-отношения германских и европейских компаний".
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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Госпитализация Алексея НавальногоМинэкономики ФРГСеверный поток — 2Алексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)В мире
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