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Омская область
https://ria.ru/20200925/gazifikatsiya-1577762875.html
Губернатор Омской области нацелен на стопроцентную газификацию региона
Губернатор Омской области Александр Бурков поручил региональному Минэнерго проанализировать фактическую стоимость газификации для граждан и дать предложения по... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:15
2020-09-25T13:15
омская область
газпром
александр бурков
омская область
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<strong>ОМСК, 25 сен – РИА Новости. </strong>Губернатор Омской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> поручил региональному Минэнерго проанализировать фактическую стоимость газификации для граждан и дать предложения по стимулированию стопроцентного подключения населения к существующим газовым сетям.Поручение прозвучало в рамках ежегодного послания главы региона депутатам областного Законодательного собрания."По уровню газификации жилищного фонда — мы первые в СФО, но нужно признать, что газификация идет медленными темпами. В следующем году будет продолжено строительство пяти магистральных газопроводов-отводов и пяти газораспределительных станций в рамках инвестиционной программы ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>". Это позволит газифицировать семь тысяч квартир и домов в 42 населенных пунктах Называевского, Тюкалинского, Большереченского и Одесского районов. За счет строительства газопровода-отвода и ГРС-29 станет возможным обеспечение природным газом Левобережья <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> и Омского района", — сказал Бурков.Он добавил, что по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в 2021 году в регионе планируется построить 43 километра газовых сетей. Вместе с тем, Бурков отметил, что у региона есть потенциал для наращивания темпов газификации и без дорогостоящих строительных работ."Надо решить проблему неполной загрузки ранее построенных газопроводов. Сельские жители не подключаются из-за высокой стоимости газификации. Поручаю Минэнерго <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> проанализировать фактическую стоимость газификации для граждан и дать предложения по стимулированию стопроцентного подключения населения к существующим газовым сетям", — сказал Бурков.
https://ria.ru/20200914/dorogi-1577205528.html
омская область
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газпром, александр бурков, омская область

Губернатор Омской области нацелен на стопроцентную газификацию региона

13:15 25.09.2020
53
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТруба газопровода на фасаде здания
Труба газопровода на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
ОМСК, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков поручил региональному Минэнерго проанализировать фактическую стоимость газификации для граждан и дать предложения по стимулированию стопроцентного подключения населения к существующим газовым сетям.
Поручение прозвучало в рамках ежегодного послания главы региона депутатам областного Законодательного собрания.
"По уровню газификации жилищного фонда — мы первые в СФО, но нужно признать, что газификация идет медленными темпами. В следующем году будет продолжено строительство пяти магистральных газопроводов-отводов и пяти газораспределительных станций в рамках инвестиционной программы ПАО "Газпром". Это позволит газифицировать семь тысяч квартир и домов в 42 населенных пунктах Называевского, Тюкалинского, Большереченского и Одесского районов. За счет строительства газопровода-отвода и ГРС-29 станет возможным обеспечение природным газом Левобережья Омска и Омского района", — сказал Бурков.
Он добавил, что по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в 2021 году в регионе планируется построить 43 километра газовых сетей. Вместе с тем, Бурков отметил, что у региона есть потенциал для наращивания темпов газификации и без дорогостоящих строительных работ.
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"Надо решить проблему неполной загрузки ранее построенных газопроводов. Сельские жители не подключаются из-за высокой стоимости газификации. Поручаю Минэнерго Омской области проанализировать фактическую стоимость газификации для граждан и дать предложения по стимулированию стопроцентного подключения населения к существующим газовым сетям", — сказал Бурков.
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Омская областьГазпромАлександр БурковОмская область
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