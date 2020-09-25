https://ria.ru/20200925/gazifikatsiya-1577762875.html

Губернатор Омской области нацелен на стопроцентную газификацию региона

Губернатор Омской области Александр Бурков поручил региональному Минэнерго проанализировать фактическую стоимость газификации для граждан и дать предложения по... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:15

2020-09-25T13:15

2020-09-25T13:15

омская область

газпром

александр бурков

омская область

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<strong>ОМСК, 25 сен – РИА Новости. </strong>Губернатор Омской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> поручил региональному Минэнерго проанализировать фактическую стоимость газификации для граждан и дать предложения по стимулированию стопроцентного подключения населения к существующим газовым сетям.Поручение прозвучало в рамках ежегодного послания главы региона депутатам областного Законодательного собрания."По уровню газификации жилищного фонда — мы первые в СФО, но нужно признать, что газификация идет медленными темпами. В следующем году будет продолжено строительство пяти магистральных газопроводов-отводов и пяти газораспределительных станций в рамках инвестиционной программы ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>". Это позволит газифицировать семь тысяч квартир и домов в 42 населенных пунктах Называевского, Тюкалинского, Большереченского и Одесского районов. За счет строительства газопровода-отвода и ГРС-29 станет возможным обеспечение природным газом Левобережья <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> и Омского района", — сказал Бурков.Он добавил, что по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в 2021 году в регионе планируется построить 43 километра газовых сетей. Вместе с тем, Бурков отметил, что у региона есть потенциал для наращивания темпов газификации и без дорогостоящих строительных работ."Надо решить проблему неполной загрузки ранее построенных газопроводов. Сельские жители не подключаются из-за высокой стоимости газификации. Поручаю Минэнерго <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> проанализировать фактическую стоимость газификации для граждан и дать предложения по стимулированию стопроцентного подключения населения к существующим газовым сетям", — сказал Бурков.

https://ria.ru/20200914/dorogi-1577205528.html

омская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпром, александр бурков, омская область